Минпромторг РФ перезапустит льготные автокредиты не раньше 2022 года

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования и лизинга автотехники не планируется возобновлять до конца текущего года, на следующий год на них предусмотрено около 10 млрд рублей, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2021).

"Я могу подтвердить, что программа льготного автокредитования до конца 2021 года не будет продлена. С точки зрения следующего года - будем смотреть, как будет складываться ситуация на рынке", - сказал министр промышленности и торговли.

"На следующий год у нас в целом на поддержку спроса по автопрому (заложено - ИФ) около 10 млрд руб., это включая лизинг. Поэтому у нас всегда есть возможность маневра, и мы будем принимать решение к концу (этого - ИФ) года, как и с какого момента стартовать поддержку", - добавил Мантуров.

Он отметил, что из общей планируемой суммы господдержки спроса в автопроме на льготные автокредиты и лизинг придется примерно "примерно 50 на 50".

Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование 10-процентных скидок на автомобиль стоимостью до 1,5 млн руб. на авансовый платеж. Одним из главных бенефициаров данной меры господдержки спроса является "АвтоВАЗ", реализующий бюджетные модели.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), в январе-июле 2021 года в РФ было реализовано 953,76 тыс. автомобилей (+28,4% к январю-июлю 2020 года и +3,6% к январю-июлю докризисного 2019 года).