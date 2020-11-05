Почти каждая четвертая машина "АвтоВАЗа" продана в 2020 г. благодаря господдержке

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Меры господдержки спроса в автопроме, расширенные в 2020 году на фоне пандемии, простимулировали продажу каждого четвертого автомобиля "АвтоВАЗа".

Как сообщил Минпромторг, в текущем году на льготные автокредиты в РФ было выделено 16,4 млрд руб. субсидий, на льготный лизинг - 11,3 млрд руб., еще около 400 млн руб. - на стимулирование продаж газомоторной техники.

"АвтоВАЗ" стал главным адресатом этих мер - в рамках госпрограмм в январе-октябре реализовано 64,5 тыс. автомобилей Lada.

Всего с начала года "АвтоВАЗ" продал 273,5 тыс. машин, установив в октябре месячный рекорд продаж за шесть лет на фоне отложенного спроса на машины - 37 тыс. автомобилей (+22,5% г/г). За 10 месяцев текущего года по моделям Lada, не включая Niva, продажи компании снизились в годовом выражении на 10,4%.

Все модели Lada подпадают под действие программ льготного кредитования.