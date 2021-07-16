В РФ могут свернуть программу льготного автокредитования

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Перезапуск программ льготного автокредитования в РФ пока не планируется на фоне дефицита автомобилей и "перегретого" рынка, выделенные Минпромторгом на эти цели ранее 5 млрд рублей отозваны, пишет "Коммерсантъ"; по данным издания, пока нет информации, что программу вообще перезапустят.

"Отбор банков на дополнительно выделенные из бюджета на программу 5 млрд руб. прошел в мае. Планировалось, что будет простимулирована покупка в кредит 50 тыс. машин. Исходно предполагалось, что новые выдачи автокредитов с господдержкой стартуют также в мае, но этого не произошло", - отмечает издание.

Минпромторг выделил лимиты финансирования для банков-участников программы в начале июня. Но в министерстве признавали, что в июне-июле программа не запустится, поскольку авторынок и без того "перегрет". Источники газеты отмечают, что тогда между всеми участниками было достигнуто понимание, что программа запустится в августе. Глава Минпромторга Денис Мантуров в начале июля подтверждал, что программу планируют возобновить в этом году.

Однако, по словам знакомого с ситуацией источника "Коммерсанта", теперь Минпромторг сообщил об отзыве выделенных банкам лимитов финансирования. Собеседник газеты отметил, что пока нет подтверждения, что программу запустят в августе или позднее.

В Минпромторге газете сказали, что рассматривают целесообразность возобновления этой программы, отметив, что на рынке наблюдается ажиотажный спрос на автомобили, продажи уже превышают показатели "доковидного" 2019 года.

Программы льготного автокредитования предполагают субсидирование 10-процентных скидок на автомобиль стоимостью до 1,5 млн руб. на авансовый платеж. Одним из главных бенефициаров данной меры господдержки спроса является "АвтоВАЗ", реализующий бюджетные модели.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), за январь-июнь 2021 г. в РФ было реализовано 870 749 легковых автомобилей и LCV. По сравнению с показателем продаж за 6 месяцев 2019 г. это больше на 5,1%, относительно I полугодия 2020 г. - на 36,9% больше.

Сообщив в начале июля о положительных результатах полугодия, АЕБ повысила прогноз российского авторынка по году с 1,632 млн до 1,756 млн шт., что почти соответствует докризисному уровню.