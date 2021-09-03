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Второй этап проекта БАМ/Транссиб подорожает на 8% из-за роста цен на ресурсы

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Стоимость II этапа проекта по модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей вырастет примерно на 8%.

VI Восточный экономический форум

"Черный лебедь" - изменение стоимости металлопроката, строительных материалов. За последние полгода мы видим рост порядка 30-40%. Это повлияет на стоимость проекта", - заявил генеральный директор ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозеров на одной из сессий Восточного экономического форума в пятницу.

"На сегодняшний момент мы документы с советом директоров утвердили. Стоимость была 720 млрд руб., сейчас будет 777 млрд руб. И мы будем сейчас как рассматривать, как сбалансировать эту ситуацию", - добавил топ-менеджер.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призывал оперативно принять решения по запуску III этапа развития "восточного полигона" сети железных дорог РФ, предполагающего модернизацию восточной части Байкало-Амурской магистрали, чтобы не создать проблем для трафика по окончании II этапа.

БАМ Олег Белозеров Транссибирская магистраль

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