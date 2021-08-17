Поставщики БАМа и Транссиба могут получить право на разработку местных недр без торгов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские регионы, по территориям которых пролегают Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, могут получить право предоставлять без торгов лицензии на пользование месторождениями полезных ископаемых, направляемых для модернизации этих железнодорожных линий.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "подготовить при участии комиссий Государственного совета РФ предложения о внесении в законодательство (соответствующих - ИФ) изменений", говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Права пользования участками недр местного значения на территориях, примыкающих к БАМу и Транссибу, для добычи общераспространенных полезных ископаемых без аукционов" могут получить организации, заключившие с ОАО "Российские железные дороги" договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, текущему или капитальному ремонту этих магистралей.

Лицензии будут действовать в период действия таких контрактов "при использовании полезных ископаемых в целях выполнения этих работ". Срок исполнения поручения - 1 октября. Оно дано по итогам совещания президента с членами правительства РФ, которое состоялось 7 июля.