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Поставщики БАМа и Транссиба могут получить право на разработку местных недр без торгов

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Российские регионы, по территориям которых пролегают Байкало-Амурская и Транссибирская магистрали, могут получить право предоставлять без торгов лицензии на пользование месторождениями полезных ископаемых, направляемых для модернизации этих железнодорожных линий.

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству "подготовить при участии комиссий Государственного совета РФ предложения о внесении в законодательство (соответствующих - ИФ) изменений", говорится в сообщении на сайте главы государства.

"Права пользования участками недр местного значения на территориях, примыкающих к БАМу и Транссибу, для добычи общераспространенных полезных ископаемых без аукционов" могут получить организации, заключившие с ОАО "Российские железные дороги" договоры на выполнение работ по строительству, реконструкции, текущему или капитальному ремонту этих магистралей.

Лицензии будут действовать в период действия таких контрактов "при использовании полезных ископаемых в целях выполнения этих работ". Срок исполнения поручения - 1 октября. Оно дано по итогам совещания президента с членами правительства РФ, которое состоялось 7 июля.

Владимир Путин БАМ Транссиб РЖД

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