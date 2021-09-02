"Соллерс Авто" ждет в 2021 году роста продаж модельного ряда "УАЗ"

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Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Соллерс Авто" ожидает в 2021 году увеличения продаж модельного ряда "УАЗов".

"Мы растем по УАЗу, у нас хорошие показатели, в этом году, очевидно, будем показывать рост как рынок. Поэтому у нас в этом году очень хорошие перспективы, я считаю, у нас с "УАЗом" достаточно все хорошо", - заявил журналистам основной владелец компании Вадим Швецов в кулуарах Восточного экономического форума - 2021 в четверг. "Сейчас у нас (рост - ИФ) 8%, мы "раскачиваемся", - уточнил бизнесмен.

"УАЗ" - бренд такой: всегда основные продажи приходятся на II полугодие, потому что очень много клиентов, которые по своему бюджетному процессу в основном покупают машину во второй половине года. Поэтому у нас как всегда III-IV квартал проявляются в два раза больше, чем первый и второй. Поэтому мы ожидаем, что "УАЗ" покажет хорошие результаты", - отметил он.

При этом Швецов отметил, что компания ощущает дефицит электронных компонентов, но надеется до конца 2021 года доработать без остановок производства.

"Мы научились работать stop-and-go. То есть в случае нехватки электронных компонентов, мы автомобиль собираем и отставляем его на площадке. Как только (детали - ИФ) поступают, мы (машины - ИФ) доукомплектовываем. По сути, не останавливаем конвейер, а потом дорабатываем автомобиль", - сказал он.

В то же время, отвечая на вопрос, скажется ли ситуация на объемах производства, бизнесмен заявил, что это "сейчас очень сложно планировать". "Мы видим по компонентам максимум месяц вперед. Пока у нас на сентябрь есть возможность организовывать производство. Надеюсь, так же будет и на следующий месяц. Хотя ситуация крайне тяжелая и не прогнозируемая", - пояснил Швецов.

"Мы всегда видим при планировании месяц вперед. Никто нам ничего не подтверждает за горизонтом одного месяца. Но мы так работаем уже годы. Надеемся, что доработаем без остановок до конца года", - добавил он.

Группа "Соллерс Авто" объединяет "Ульяновский автомобильный завод" (выпускает автомобили "УАЗ", является ключевым активом группы), промплощадку "ЗМЗ" (Нижегородская область). Кроме того, на Дальнем Востоке работает СП с японской Mazda, которое выпускает автомобили Mazda CX-5, Mazda CX-9 и Mazda 6. В России также работают СП Ford Sollers и СП Sollers и Isuzu.

Швецову принадлежит 73,3% уставного капитала группы через ООО "Соллерс Груп" (ранее - ООО "Эрфикс") и еще 0,046% напрямую. В числе миноритариев - гендиректор группы Николай Соболев (0,43%).