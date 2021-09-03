ВТБ профинансирует строительство холодильника для "Южморрыбфлота" в Приморье

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ профинансирует строительство в Приморье холодильного комплекса для рыбопродукции АО "Южморрыбфлот" (ведущий производитель рыбных консервов на Дальнем Востоке, входит в группу "Доброфлот").

Соответствующее соглашение о сотрудничестве на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке в пятницу подписали заместитель президента - председателя правления ВТБ Денис Бортников и гендиректор "Южморрыбфлот" Александр Ефремов.

"Средства будут выделены на проект по обустройству логистического узла компании. Компания планирует строительство холодильного комплекса для рыбной продукции вместимостью 15 тыс. тонн и общим грузооборотом 230 тысяч тонн в год. Инвестиции в проект составят более 1,2 млрд рублей", - говорится в сообщении пресс-службы ВТБ на Дальнем Востоке.

"ВТБ активно работает с рыбопромышленным комплексом страны. На Дальнем Востоке мы уже профинансировали проекты среднего и малого бизнеса в этой отрасли более чем на 30 млрд рублей", - сказал Бортников, слова которого приводит пресс-служба.

Строительство холодильного комплекса позволит "Южморрыбфлоту" принимать рыбопродукцию сразу у борта судна, а затем доставлять непосредственно заказчику или до железнодорожного узла.

"Реализация проекта повысит эффективность логистических операций и всего производственного цикла в целом, а также позволит создать на предприятии 200 новых рабочих мест", - сказал Ефремов.

Группа компаний "Доброфлот" занимается добычей рыбы и производством рыбных консервов с 1911 года. Объединяет различные предприятия рыбной отрасли, в том числе АО "Рыболовецкий колхоз "Новый мир", АО "Южморрыбфлот", ООО "Ливадийский ремонтно-судостроительный завод" и ООО "Примрыбфлот". "Доброфлот" ежегодно производит 170 млн банок рыбных консервов. У компании 21 единица собственного флота, в том числе 15 рыбодобывающих судов, 3 рыбоперерабатывающих плавзавода, 3 транспортных судна-рефрижератора. Группа компаний обладает крупнейшим по объему выпуска береговым рыбоконсервным заводом России и крупнейшим рыбоперерабатывающим плавзаводом "Всеволод Сибирцев". Холодильные мощности компании - более 18 тысяч тонн.