Костин оценил стоимость строительства второй очереди НЗМУ в $3,8 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Строительство второй очереди Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) обойдется примерно в полтора раза дороже первой.

"Только что я подписал вместе со своими коллегами крупное соглашение - это вторая очередь строительства НЗМУ. Первая очередь, которую мы отфинансировали пополам с ВЭБом, была стоимостью $2,5 млрд, вторая очередь еще больше - $3,8 млрд", - сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью "России 24" на полях Восточного экономического форума.

Сейчас, по его словам, готовится документация по строительству второй очереди завода.

Ранее на ВЭФ гендиректор НЗМУ Николай Сабитов заявил, что возведение первой очереди завода начинается в сентябре. Мощность первой очереди - 1,8 млн тонн метанола в год, второй - 3 млн тонн карбамида.

В прошлом году ВТБ и ВЭБ открыли для НЗМУ проектное финансирование, им принадлежит по 9% холдинговой структуры завода - АО "Химпроект".