Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Костин оценил стоимость строительства второй очереди НЗМУ в $3,8 млрд

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Строительство второй очереди Находкинского завода минеральных удобрений (НЗМУ) обойдется примерно в полтора раза дороже первой.

VI Восточный экономический форум

"Только что я подписал вместе со своими коллегами крупное соглашение - это вторая очередь строительства НЗМУ. Первая очередь, которую мы отфинансировали пополам с ВЭБом, была стоимостью $2,5 млрд, вторая очередь еще больше - $3,8 млрд", - сказал глава ВТБ Андрей Костин в интервью "России 24" на полях Восточного экономического форума.

Сейчас, по его словам, готовится документация по строительству второй очереди завода.

Ранее на ВЭФ гендиректор НЗМУ Николай Сабитов заявил, что возведение первой очереди завода начинается в сентябре. Мощность первой очереди - 1,8 млн тонн метанола в год, второй - 3 млн тонн карбамида.

В прошлом году ВТБ и ВЭБ открыли для НЗМУ проектное финансирование, им принадлежит по 9% холдинговой структуры завода - АО "Химпроект".

НЗМУ Андрей Костин

Новости по теме

Новости
Восточный экономический форум - 2021

Почта России запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке

Почта России запустит к 2023 году почтовые беспилотники на Камчатке
Восточный экономический форум - 2021

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей

ВТБ сохранил прогноз по прибыли на 2021 год в 295 млрд рублей

Рынок акций РФ поднялся к новой вершине 4000 пунктов по индексу МосБиржи

ЦБ убрал точные даты публикации комментариев по инфляции из графика

Активность розничных инвесторов на рынке акций РФ усилилась к концу лета

"Газпром" снова занял первое место по капитализации в России

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');