Индийские компании задумались о покупке акций "Арктик СПГ 2" у "НОВАТЭКа"

Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Индийские компании наряду с покупкой сжиженного природного газа (СПГ) изучают возможность вхождения в акционерный капитал "Арктик СПГ 2", 60% которого принадлежит "НОВАТЭКу".

Как сообщил журналистам министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури по итогам визита в Россию, индийские компании провели переговоры с "НОВАТЭКом".

"Все (опции - ИФ) на столе", - сказал он, отвечая на вопрос, обсуждается ли покупка газа или также вхождение в акционерный капитал.

В свою очередь представитель индийской делегации, вовлеченный в переговоры, но пожелавший остаться неназванным, подтвердил журналистам, что обсуждается покупка 9,9% акций "Арктик СПГ 2" у "НОВАТЭКа", но решение еще не принято.

По его словам, обсуждается покупка акций консорциумом индийских компаний ONGC и Petronet LNG.

Он отметил также, что предложение о покупке акций поступило "недавно".

Как сообщил Пури, в ходе визита в Россию, в частности, на Восточный экономический форум (ВЭФ), индийская делегация провела встречи "со всеми основными игроками в сфере экономики и энергетики", в частности с "Роснефтью", "НОВАТЭКом", "Газпром нефтью" и "СИБУРом".

"Ряд новых потенциальных инвестиций были обсуждены: "Восток Ойл" (проект "Роснефти" - ИФ), "Арктик СПГ 2", нефтехимические проекты. И я уверен, что все это в ближайшие месяцы приведет к укреплению взаимоотношений между Россией и Индией, особенно в энергетическом секторе", - сказал индийский министр, отметив, что видит потенциал увеличения поставок жидких углеводородов и газа из России в Индию.

В ходе ВЭФ глава "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон заявил, что компания не видит поддержки правительств европейских государств, чьи компании участвуют в "Арктик СПГ 2", в финансировании проекта.

Бизнесмен заметил, что европейские "партнеры есть, а поддержки от правительств этих партнеров мы не видим". Обычно зарубежные государства дают гарантии для поставок оборудования своей страны через экспортно-кредитные агентства.

Сейчас "НОВАТЭКу" принадлежит 60% "Арктик СПГ 2", по 10% продано французской Total, китайским CNPС и CNOOC, а также Japan Arctic LNG B.V. (консорциум Mitsui & Co и Японской национальной корпорации по нефти, газу и металлам JOGMEC).

В своем первом СПГ-проекте "НОВАТЭК" также оставил себе 50,1%, распределив остальное между иностранными инвесторами. Однако Михельсон говорил, что компания не намерена снижать долю в "Арктик СПГ 2" ниже 60%.