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Хроника последних дней СССР

Минпромторг предложил освободить от акциза электрометаллургию

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Минпромторг нашел сбалансированными договоренности бизнеса и правительства об изменении расчета НДПИ для горнорудных компаний и поддержал идею освободить от акциза электросталеплавильные производства.

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"Выработанные в ходе вчерашнего совещания и предшествующих обсуждений решения - это сбалансированный вариант для отраслей", - заявила пресс-служба ведомства.

"Предприятия металлургической промышленности (члены ассоциации "Русская сталь") в связи с высоким уровнем доходности в 2021 году выразили готовность к дополнительной фискальной нагрузке. По результатам недавнего совещания были определены пороговые значения налоговых ставок и акциза (НДПИ: железная руда - 4,8%, акциз - 2,7%). В данный момент компании металлургической отрасли рассчитывают эффект указанных ставок", - говорится в сообщении.

В Минпромторге также поддержали идею освобождения от акциза электросталеплавильных производств: "В связи с отсутствием собственной сырьевой базы (база производства - покупной лом черных металлов), а также низким уровнем рентабельности по сравнению с вертикально-интегрированными компаниями считаем необходимым предусмотреть механизм освобождения электрометаллургических производств от акциза на тонну выплавленной стали".

Относительно производителей удобрения в Минпромторге отметили, что министерство пришло с компаниями "к компромиссному решению".

"Предложен дифференцированный подход, исходя из прогнозов добычи по итогам этого года и специфики месторождений. Также было предложено проработать отдельные сценарии для компаний, реализующих инвестиционные проекты в рамках СПИК и СЗПК, и проработать точечные изъятия из действующего режима для новых месторождений. Эти подходы были поддержаны Минфином России", - напомнили в Минпромторге.

Договоренности по новым налогам были утверждены 23 сентября на совещании у премьер-министра Михаила Мишустина с участием членов правительства, представителей Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и владельцев крупных горнорудных компаний с другой.

Как заявил журналистам в четверг глава РСПП Александр Шохин, по итогам встречи кабмина с представителями крупного бизнеса была достигнута договоренность о введении акциза на жидкую сталь с 2022 года в размере 2,7%, ставка НДПИ на железную руду составит 4,8%. Для калийных и фосфатных руд Минфин предлагал увеличить рентный коэффициент с 3,5 до 8,75, но без привязки НДПИ к ценам. По итогам совещания в четверг было решено, что НДПИ на фосфатную руду с 2022 года вырастет в два раза, а не в 2,5 раза, как предлагал Минфин, рассказал "Интерфаксу" источник, знакомый с достигнутыми договоренностями. Он уточнил, что базовая ставка для апатит-нефелиновых, апатитовых и фосфоритовых руд будет сохранена на прежнем уровне - 4%. При этом повышающий рентный коэффициент вырастет с 3,5 до 7.

Минпромторг НДПИ правительство Михаил Мишустин Александр Шохин Русская сталь

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