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Хроника последних дней СССР

Шохин назвал непростой дискуссию с правительством по налогам

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Дискуссия бизнеса и чиновников о новых налогах для металлургов была непростой и потребовала круглосуточных усилий, чтобы успеть до конца сентября прийти к окончательному решению по поправкам в Налоговый кодекс, заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

"Пришлось работать 24/7, чтобы добиться к моменту окончательного внесения поправок в Налоговый кодекс, - мы понимаем, что до 30 сентября бюджет и Налоговый кодекс должны быть внесены в Думу, - успеть найти компромиссные решения", - отметил он.

Он добавил, что переговоры осложнило то, что и "внутри бизнес-сообщества тоже шли довольно серьезные дискуссии по определению того, как выйти на те решения, которые удовлетворяют и правительство, и бизнес".

"Мы хорошо взаимодействуем, и не только по инициативам, связанным с внесением поправок во вторую часть Налогового кодекса..., но мы и в принципе на разных площадках, и на площадке правительства, ключевых министерств, на площадке РСПП ведем этот диалог. И я надеюсь, что эффективность этого диалога удовлетворяет обе стороны - и стороны правительства и федеральных органов исполнительной власти, и бизнес", - сказал Шохин.

Теперь, по его словам, правительство и РСПП создадут рабочую группу для обсуждения налоговых инициатив, в том числе, касающихся увязки налога на прибыль с размером дивидендных выплат и инвестиций за предыдущие периоды.

Ранее, комментируя достигнутые договоренности, премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что в последние недели дискуссия была очень активной и встречи проводились даже в выходные.

Минфин Михаил Мишустин Антон Силуанов НДПИ РСПП Александр Шохин

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