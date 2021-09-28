Константин Струков стал бенефициаром ЮГК и 29,2% Petropavlovsk

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Владельцем 29,2% Petropavlovsk через свои структуры стал Константин Струков, следует из сообщений на LSE.

До этого бенефициаром "Южуралзолота" (ЮГК) - непосредственного акционера Petropavlovsk - была дочь Струкова Евгения Кузнецова. Ее косвенная доля в Petropavlovsk сократилась до нуля.

В сообщениях говорится, что ЮГК 15 сентября вышла из Petropavlovsk и вновь стала акционером с новым бенефициаром (в цепочку владения входят также Ugold Foundation, Ugold Holding и Ugold Limited).

Petropavlovsk ведет промышленную отработку золоторудных месторождений в Амурской области, входит в топ-5 российских золотодобытчиков.