Ценовые соглашения на подсолнечное масло прекращаются в РФ с 1 октября

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Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Действие ценовых соглашений, которые фиксировали оптовые и розничные цены на подсолнечное масло, заканчивается в РФ с 1 октября этого года. Новых соглашений не будет, сообщили "Интерфаксу" в Минсельхозе и Минпромторге.

Соглашения, устанавливающие предельный размер цен на подсолнечное масло, были подписаны в середине декабря 2020 года между Минсельхозом, Минпромторгом, производителями и торговлей. Необходимость в них возникла после резкого подорожания масла на фоне роста мировых цен и активного экспорта и масла, и подсолнечника. Соглашения предусматривали оптовую цену на масло не выше 95 рублей за литр, розничную - не выше 110 рублей.

"Заморозки" больше не будет

"В настоящее время на площадке Минсельхоза не рассматривается вопрос продления ценовых соглашений на подсолнечное масло", - сказали в пресс-службе ведомства.

О том, что необходимости в продлении соглашений нет, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев заявлял в июне на Петербургском международном экономическом форуме. "В этом инструменте больше нет необходимости", - подчеркивал он.

Минпромторг также не обсуждает вопрос о продлении соглашений по маслу и распространении этой меры на другие товары.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, соглашения позволили сдержать рост цен на масло. "Однако в будущем необходимо без заключения подобных соглашений использовать рыночные методы и своевременно проводить работу по отдельным группам товаров с применением механизмов для балансировки продовольственных рынков", - считают в Минпромторге.

Сославшись на данные ФНС, в пресс-службе сообщили, что организации, присоединившиеся к соглашению, держали цену на подсолнечное масло на уровне 110 рублей за литр в течение всего срока.

Между тем, по данным Росстата, с начала года по 27 сентября розничные цены на подсолнечное масло выросли на 5,9%.

Как пояснили в Минпромторге, в эту статистику попали в том числе организации, не присоединившиеся к соглашению - как производители-фасовщики, так и предприятия розничной торговли.

"Отвязались" от цен мирового рынка

В Масложировом союзе не прогнозируют рост цен на масло после завершения срока действия соглашений. "Сегодня экономика отрасли сохраняется в этих параметрах с учетом экспортных пошлин", - заявил "Интерфаксу" исполнительный директор союза Михаил Мальцев.

Вместе с тем он завил, что в целом отрасль понесла убытки из-за фиксации цен. "Однозначно эти соглашения были серьезно ниже рынка, и, конечно, производители понесли существенные потери. Часть их была компенсирована в виде субсидий", - заявил он.

Правительство предусмотрело субсидии подписантам соглашений в размере 10 рублей за литр проданного масла.

Как отметил Мальцев, необходимости в продлении соглашений нет, поскольку был принят пакет мер, направленных на то, чтобы "предотвратить массовый экспорт масличных культур, увеличить загрузку наших перерабатывающих предприятий и "отвязать" внутреннюю цену на подсолнечное масло от мировой".

Экспорт под контролем

РФ ввела плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла с 1 сентября этого года. Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Согласно постановлению правительства, принятому в апреле 2021 года, размер пошлины составит 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

На октябрь пошлина установлена в размере $227,2 за тонну против $169,9 за тонну в сентябре.

РФ в этом сезоне ограничивает и экспорт масложирового сырья: с 1 июля пошлина на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее $320 за 1 тонну, на экспорт рапса - 30%, но не менее 165 евро за тонну, на экспорт сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 31 августа 2022 года. Они не распространяются на поставки масличных в страны ЕАЭС.

За последнее время масложировая продукция стала одной из наиболее быстро растущих статей российского агроэкспорта.

По данным ФТС, в 2020 году РФ экспортировала 8,1 млн тонн масложировой продукции, что на 12% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки увеличились на 22%, до $5 млрд. Драйвером роста стало подсолнечное масло. Его отгрузки составили 3,7 млн тонн (рост 19%) на $2,8 млрд (рост 28%). Крупнейшим покупателем российской масложировой продукции является Китай, нарастивший импорт в 1,8 раза, до $1,1 млрд. Более половины этого объема пришлось на подсолнечное масло ($565 млн, 771 тыс. тонн).

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт масложировой продукции из РФ с начала года по 26 сентября вырос на 45%, до $4,829 млрд.