РФ с 1 сентября вводит плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Россия с 1 сентября вводит плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла. Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Согласно постановлению правительства, принятому в апреле 2021 года, размер пошлины составит 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Для установления индикативной цены Минсельхоз ведет постоянный мониторинг рынка. Согласно постановлению правительства, источником информации для проведения мониторинга определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну.

На сентябрь пошлина установлена в размере $169,9 за тонну. Она рассчитана исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну.

Между тем, Минсельхоз предлагает изменить источник информации по ценам на подсолнечное масло для определения индикативных цен в рамках "подсолнечного демпфера" - и делать это с помощью инструментов Национальной товарной биржи (НТБ, входит в группу "Московская биржа"). Эти предложения были представлены на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию в середине августа. Согласно принятому на заседании комиссии решению, в постановление правительства № 623 от 23 июля 2013 года будет внесено положение об обязательной регистрации на бирже внебиржевых договоров по подсолнечному маслу.

"Данная мера вводится для формирования национальных биржевых индикаторов и последующего их использования для расчета размера экспортной пошлины на данную продукцию (вступает в силу с 1 сентября 2021 года)", - говорилось в сообщении подкомиссии. Проект соответствующего постановления будет подготовлен в ближайшее время.

РФ в этом сезоне ограничивает и экспорт масложирового сырья: с 1 июля пошлина на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее $320 за 1 тонну, на экспорт рапса - 30%, но не менее 165 евро за тонну, на экспорт сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 31 августа 2022 года. Они не распространяются на поставки масличных в страны ЕАЭС.

За последнее время масложировая продукция стала одной из наиболее быстро растущих статьей российского агроэкспорта.

По данным ФТС в 2020 году РФ экспортировала 8,1 млн тонн масложировой продукции, что на 12% больше, чем годом ранее. В стоимостном выражении поставки увеличились на 22%, до $5 млрд. Драйвером роста стало подсолнечное масло. Его отгрузки составили 3,7 млн тонн (рост 19%) на $2,8 млрд (рост 28%). Крупнейшим покупателем российской масложировой продукции является Китай, нарастивший импорт в 1,8 раза, до $1,1 млрд. Более половины этого объема пришлось на подсолнечное масло ($565 млн, 771 тыс. тонн).

В этом году рост поставок за рубеж продолжился. По данным на 22 августа, экспорт масложировой продукции составил $4,344 млрд, что на 43% больше, чем на аналогичную дату прошлого года.