Пошлина на экспорт подсолнечного масла из РФ с 1 октября вырастет до $227,2

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 3 сентября. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на подсолнечное масло из РФ с 1 октября вырастет до $227,2 за тонну, следует из данных Минсельхоза. Она рассчитана исходя из индикативной цены в $1324,7 за тонну.

На сентябрь пошлина установлена в размере $169,9 за тонну (исходя из индикативной цены $1242,8 за тонну).

Как сообщалось, Россия с 1 сентября ввела плавающую пошлину на экспорт подсолнечного масла. Механизм "подсолнечного демпфера" будет действовать по 31 августа 2022 года.

Размер пошлины составляет 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на величину корректирующего коэффициента ($50 за 1 тонну).

Для установления индикативной цены Минсельхоз ведет постоянный мониторинг рынка. Источником информации для мониторинга определены ежедневные данные, публикуемые АО "Рефинитив СА" (Refinitiv SA) по подсолнечному маслу (котировка Sunflower Oil NWE Ex-Tank 6 Ports Position 1) в долларах за 1 тонну. Между тем, Минсельхоз предлагал изменить источник информации и использовать инструменты Национальной товарной биржи.

РФ в этом сезоне также ограничивает экспорт масложирового сырья: с 1 июля пошлина на экспорт подсолнечника составляет 50%, но не менее $320 за 1 тонну, на экспорт рапса - 30%, но не менее 165 евро за тонну, на экспорт сои - 20%, но не менее $100 за тонну. Все эти пошлины будут действовать до 31 августа 2022 года. Они не распространяются на поставки масличных в страны ЕАЭС.

За последнее время масложировая продукция стала одной из наиболее быстро растущих статьей российского экспорта продукции АПК.

По данным центра "Агроэкспорт" при Минсельхозе, экспорт масложировой продукции из РФ с начала года по 29 августа вырос на 44%, до $4,455 млрд.