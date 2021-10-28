Масложировой союз обвинил производителей масличных культур в разгоне цен

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Переработчики масличных культур в этом сезоне столкнулись с трудностями в закупках сырья, поскольку сельхозпроизводители сдерживают продажи подсолнечника, необоснованно "разгоняя" тем самым цены, заявил журналистам директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

По его словам, производители продают только небольшие партии, хотя им самим невыгодно задерживать реализацию нового урожая.

"Попытки манипулировать рынком грозят им серьезными потерями", - предупредил он.

По прогнозам, в 2021 году урожай основных масличных "достигнет небывалых 23 млн тонн", отметил Мальцев.

"Объем экспорта увеличится до 10 млн тонн - это почти в два раза больше, чем пять лет назад", - сказал он.

За последние несколько сезонов производство всей масложировой продукции в России выросло на 20%, а в сезоне 2021/2022 объемы производства достигнут рекордных 21,1 млн тонн, сообщил глава союза.

"Наиболее впечатляющий рост мы видим в сегментах растительных масел и шротов - там увеличение составит 28% и 25% соответственно", - прогнозирует он.

Рост производства он объясняет тем, что "со стороны государства был принят особенно важный для переработчиков пакет регуляторных мер для сдерживания массового экспорта масличных - введены пошлины на подсолнечник, рапс и сою". "Они позволили увеличить загрузку перерабатывающих предприятий, нарастить экспорт продукции высокого предела и повысить инвестиционную привлекательность отрасли в целом", - сказал Мальцев.