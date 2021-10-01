Эксперт отметил "огромный спрос" на компании новой экономики у частных инвесторов

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Российские частные инвесторы проявляют большой интерес к компаниям новой экономики, которые пока представлены иностранными именами, но даже некрупные размещения российских эмитентов из этого сектора будут пользоваться большим спросом, считает член совета директоров "СПБ биржи" (бывшая "Санкт-Петербургская биржа") и глава НП РТС (основной акционер биржи) Роман Горюнов.

"Наш опыт показал, что у российских частных инвесторов есть огромный спрос на компании новой экономики, особенно IT-компании. Мы посмотрели на структуру активов наших клиентов, и она значительно отличается от структуры известных стандартных индексов (S&P 500 или NASDAQ-100) в пользу компаний новой экономики", - сказал он в ходе первого заседания совета по инвестициям и биржам Ассоциации предприятий компьютерных и информационных технологий (АПКИТ) и Ассоциации быстрорастущих технологических компаний ("Национальные чемпионы").

"Это вселяет уверенность, что если сейчас на российский рынок будут выходить российские компании из сектора новой экономики, они точно будут хорошо раскупаться российскими инвесторами, в частности, на нашей бирже, поскольку мы являемся центром ликвидности подобного рода компаний, агрегируя ликвидность от российских и иностранных инвесторов. Я думаю, что это может быть очень интересным кейсом", - добавил Горюнов.

"Сейчас российский фондовый рынок уже дает возможности для эмитентов эффективно привлекать средства - он уже большой, ликвидный. Понятно, что огромное размещение провести нельзя, но средние и не очень большие, мне кажется, очень хорошо проводить и такая возможность есть", - отметил он.

Вице-президент банка "Санкт-Петербург" (BSPB) Юрий Прилипов согласился, что традиционно сделки IPO в России были направлены на иностранных инвесторов, но сейчас ситуация за счет притока большого количества частных инвесторов на фондовый рынок меняется, поэтому небольшие сделки также интересны. "Исторически львиная доля заявок во всех сделках приходилась на международные фонды. Это сделки традиционно с суммой привлечения от $500 млн, но, конечно, были сделки и меньше (абсолютная отсечка - это $100 млн). Сейчас ситуация меняется из-за увеличения розничных клиентов и роста качества отечественных площадок", - пояснил он.

Председатель правления ассоциации "Нацчемпионов" Олег Фомичев также отметил, что сейчас открывается хорошее окно возможностей для выхода на биржевые рынки и привлечения финансирования.

По словам общественного омбудсмена в сфере защиты высокотехнологичных компаний, первого заместителя гендиректора "Иннопрактики" Натальи Поповой, сейчас, действительно, открывается окно возможностей для выхода на биржу небольших компаний из сферы новой экономики. "Даже в ЮАР есть компании "единороги", а у нас пока есть только потенциал для выращивания "единорогов" и этот потенциал должен быть реализован. Сейчас есть окно возможностей и те механизмы, которые сейчас разрабатываются, в том числе и биржевые, мне кажется, вполне могут сыграть на то, что этих "единорогов" мы скоро увидим", - заметила она.

Директор Института менеджмента инноваций Дан Медников также обратил внимание, что в России число быстрорастущих компаний значительно уступает показателям других стран. Среди главных проблем такого развития он называл ограниченность рынка для продолжения роста, отсутствие стратегии мирового лидерства, нехватку финансирования, а также то, что система управления компании не успевает за ростом бизнеса.

Попова считает, что, помимо финансовой поддержки, компаниям необходимо оказывать и экспертную поддержку по сопровождению всего процесса проведения IPO или размещения облигаций. "Болезни роста сложно преодолеваются. Мы сталкиваемся с тем, что менеджмент компаний, которые показывают сильный рост, не успевает за теми изменениями, которые происходят в компании", - сказала она. "Нужны смартмани, которые позволят пустить в капитал компании людей, которые не просто приносят деньги, но и вместе с деньгами приносят свои компетенции, экспертную поддержку и GR-поддержку", - добавила Попова.

По данным исследования "СПАРК: Быстрорастущие компании", число IT-фирм среди "компаний-газелей" удвоилось за последние три года. В России по итогам 2016-2020 гг. было 35 компаний из сектора IT, которые имели темп роста выручки более 10% в год в постоянных ценах в течение каждого из последних 4 лет, и таким образом попадали в категорию быстрорастущих. Три года назад их было только 16.

Данные СПАРК-Интерфакс также показывают активное развитие сектора ИКТ в целом. Совокупная выручка компаний отрасли увеличилась в 2020 г. в среднем на 16%, до 5655 млрд. руб. в 2020 г., чистая прибыль - на 49%, до 661 млрд. руб. Рентабельность компаний сектора по чистой прибыли увеличилась - в среднем с 9% до 12%, а долговое бремя - снизилось (показатель чистый долг/EBIT упал с 2,3х до 1,8х).

Совет по привлечению инвестиций и выходу на биржевой публичный рынок IT-компаний был создан в начале лета 2021 года. Председателями совета стали президент ГК "Борлас" Алексей Ананьин и управляющий партнер RBM Group Геннадий Марголит, который более 10 лет возглавлял рынок инноваций и инвестиций "Московской биржи" (MOEX). Новый орган должен помочь компаниям сектора, который сейчас слабо представлен на рынке, воспользоваться фондовым бумом и привлечь средства на развитие через публичные инструменты. Цель совета - создать отраслевую площадку для взаимодействия владельцев и менеджеров IT-компаний и представителей государственных и финансовых институтов. Совет будет заниматься вопросами, связанными с привлечением pre-IPO финансирования, с изменением системы корпоративного управления, выстраиванием отношений с инвесторами, стимулированием аналитического покрытия, а также подготовкой предложений для регулирования и развития мер и инструментов поддержки, и оптимизацией режима выхода на биржевой рынок для IT-компаний.

Планируется, что в совет войдут владельцы и руководители ведущих отечественных IT-компаний. Свое желание присоединиться к деятельности совета уже выразили группы компаний "Аплана", "Борлас", "Ланит", "Инфосистемы Джет", "ИнфоТеКС", "Корус Консалтинг" и другие. Совет также будет привлекать к работе институты развития и представителей регуляторов - Банка России, Минфина, Минэкономразвития, Минцифры, Госдумы. В первом заседании совета приняли участие более 25 человек - главы и владельцы компаний из сектора новой экономики, а также представители инвестбанков и биржи.