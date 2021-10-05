Вашингтон не стал комментировать "Досье Пандоры", пока изучает его

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - США пока не могут комментировать расследование международного консорциума журналистов (ICIJ) "Досье Пандоры" (Pandora Papers) об офшорных финансовых операциях мировых лидеров, и в настоящие время изучают публикацию, заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Мы, конечно, видели сообщения о "Досье Пандоры", но мы пока не можем конкретно прокомментировать данные, которые изучаем", - заявил Прайс в ходе брифинга.

Он добавил, что в целом "США активно обращают внимание на усиление финансовой прозрачности".

В ходе расследования "Досье Пандоры" около 600 журналистов из 117 стран изучили почти 12 млн документов. СМИ, участвовавшие в этой работе, приступили в воскресенье вечером к публикации собранной информации. В расследовании сообщается, что свыше 30 бывших и действующих лидеров стран мира и более 300 высокопоставленных госчиновников были замешаны в офшорных финансовых операциях.