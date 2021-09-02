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Костин ждет изменений на платежном рынке после конфликта Wildberries с Visa и Mastercard

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - Конфликт крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries с международными платежными системами Visa и Mastercard является единичным случаем, но изменения на платежном рынке последуют, сказал журнлистам в кулуарах ВЭФ-2021 президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"У нас, видите, онлайн-системы развиваются, и платежные системы тоже, наверно, должны как-то за этим идти, поэтому я думаю, что какие-то изменения в методах, условиях платежных систем будут", - считает он.

"Юридически вопрос такой, как я понимаю, очень смешанный, поэтому каждая из сторон находит правовые аргументы в законодательстве и так далее... Я думаю, что они рано или поздно договорятся, потому что никто не заинтересован в том, чтобы как-то disrupt (разрушать - прим. ИФ) этот рынок", - добавил глава ВТБ.

Ритейлер Wildberries с 16 августа начал делать "скидку" на размер межбанковской комиссии при приобретении товара покупателям, которые оплачивают свои покупки с помощью российских платежных систем "МИР", Система быстрых платежей (СБП) и SberPay. При этом при оплате картами Visa и Mastercard комиссия остается на ранее установленном уровне - до 2% от стоимости товара.

Такое решение онлайн-ритейлера вызвало вопросы у компаний Visa и Mastercard. Wildberries заявил, что Visa и Mastercard устанавливают "слишком высокие" тарифы и диктуют свои условия бизнесу. Платежные системы ответили, что такие действия Wildberries ограничивают конкуренцию.

По мнению Костина, у онлайн-ритейлера не было задачи продвигать российские платежные системы. "Я не думаю, что у Wildberries была задача продвигать российское и обязательно гробить (отношения с иностранными платежными системами - прим. ИФ). Просто ставки очень высокие реально у этих систем западных. Они на Западе столько не берут, сколько здесь", - подчеркнул он.

"Я думаю, что пока это как бы единичный случай, но повторяю, у них есть тоже свои аргументы. Плюс мы всегда за то, чтобы российские системы продвигать вперед", - отметил Костин.

VI Восточный экономический форум

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Wildberries Visa Mastercard МИР СБП Андрей Костин ВТБ ВЭФ-2021

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