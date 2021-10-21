Число заказов продуктов питания у Wildberries за 9 месяцев удвоилось

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Количество в России онлайн-заказов продуктов питания, оформленных через Wildberries, в январе-сентябре 2021 года выросло почти в 2,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 39 млн единиц, сообщила пресс-служба Wildberries.

В III квартале 2021 года через площадку ритейлера было оформлено 14,1 млн заказов на продовольственные товары.

По итогам 9 месяцев онлайн-покупатели чаще всего приобретали чай (рост продаж в 2,4 раза), молотый кофе (+2,1 раза), каши (+95%), пюре (+2,1 раза), конфеты (+2,4 раза), пастилу (+2,4 раза) и мармелад (+88%).

Онлайн-ритейлер связывает рост числа заказов с тем, что россияне в период пандемии и самоизоляции стали чаще заказывать товары по интернету.

При этом около 81% заказов на продукты питания было сделано за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Наибольший объем заказов на продукты питания на Wildberries пришелся на Краснодарский край (рост в 2,5 раза), Свердловскую (+2,4 раза) и Ростовскую (+2,6 раза) области.

Wildberries - крупнейший онлайн-ритейлер России. Ассортимент площадки включает 14,5 млн SKU от 180 тыс. российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и другое. Оборот Wildberries в 2020 году вырос на 96%, до 437,2 млрд рублей.