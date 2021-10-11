США и Япония выступили за уход Георгиевой с поста главы МВФ

Кристалина Георгиева Фото: EPA/ТАСС

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Ежегодные совещания Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), стартующие в понедельник, будут омрачены скандалом вокруг рейтинга Doing Business и участия в нем директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, пишет газета Financial Times.

Будущее Георгиевой в качестве главы МВФ оказалось под вопросом: США и Япония, два крупнейших акционера МВФ, выступают за ее уход, в то время как Франция, Германия, Италия и Великобритания склоняются к тому, что она должна сохранить свой пост, при этом такой же позиции придерживаются Китай и Россия, отмечают источники газеты.

Исполнительный совет МВФ, в который входят представители 24 стран, за последние дни провел несколько встреч для обсуждения этого вопроса, но решения пока не принял. В заявлении, распространенном в воскресенье по итогам встречи, в которой участвовала и Георгиева, отмечается, что исполнительный совет "достиг дальнейшего прогресса" в оценке ситуации и примет решение "очень скоро".

Всемирный банк в сентябре объявил, что прекращает публикацию рейтинга делового климата Doing Business из-за обнаруженных грубых нарушений в подготовке предыдущих отчетов. Одновременно ВБ опубликовал 16-страничный отчет юридической фирмы WilmerHale, которая ранее была нанята им для расследования нарушений при подготовке Doing Business по итогам 2017 и 2019 гг. Эти нарушения повлияли, в частности, на рейтинг Китая в обзоре за 2017 г., причем в отчете утверждалось, что во внутреннюю дискуссию о необходимости продвижения КНР вверх в рейтинге, проходившую на фоне обсуждения увеличения капитала самого ВБ (важную роль в котором играл Пекин), была активно вовлечена Георгиева, которая на тот момент была исполнительным директором группы ВБ.

Серьезные расхождения во мнениях членов исполнительного совета относительно дальнейшей судьбы Георгиевой уже подорвали ее позиции как руководителя, и МВФ не остается ничего другого, кроме как сменить ее, отмечает источник FT, ранее возглавлявший одно из подразделений МВФ.

"Столь открытый раскол ставит под угрозу эффективность МВФ как в плане рекомендаций по экономической политике, так и в плане надежности его анализа", - говорит эксперт.

Сторонники сохранения Георгиевой поста главы МВФ обращают внимание на принятые ею меры по поддержке бедных стран в период пандемии COVID-19, а также изменение приоритетов организации в пользу борьбы с изменением климата и гендерным неравенством.

МВФ под руководством Георгиевой организовал выделение экстренного финансирования 100 беднейшим странам мира в условиях пандемии, а также утвердил самое крупное в истории организации распределение специальных прав заимствования (СДР, расчетная единица МВФ) - на сумму, эквивалентную $650 млрд, для пополнения глобальных ресурсов ликвидности.

Директор Центра устойчивого развития при Колумбийском университете Джеффри Сакс, заявил, что уход Георгиевой, по его мнению, "станет опасной и дорогостоящей капитуляцией перед антикитайской истерией".

Джозеф Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года и бывший главный экономист ВБ, назвал попытки убрать Георгиеву с поста главы МВФ "переворотом".