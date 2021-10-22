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Источник сообщил о рисках полной остановки поставок газа в Молдавию с 1 ноября

Источник сообщил о рисках полной остановки поставок газа в Молдавию с 1 ноября
Фото: Marijan Murat/picture alliance via Getty Images

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Кишиневу на переговорах в Москве не удалось согласовать условия нового контракта на поставку газа, сообщил "Интерфаксу" источник, близкий к переговорам. Срок действия предыдущего истек в конце сентября, Молдавия и "Газпром" договорились его продлить на месяц.

По словам собеседника агентства, двухдневные российско-молдавские переговоры по газовой тематике с участием представителей правительства и "Газпрома" у замглавы администрации президента Дмитрия Козака закончились безрезультатно.

"Российская сторона предложила справедливую рыночную цену с предоставлением дополнительной 25% скидки. Единственным условием получения указанной скидки являлся возврат в течение 3 лет накопившейся за предыдущие годы задолженности Республики Молдова за поставленный газ в объеме около $700 млн (без учета Приднестровья). Однако молдавская делегация, представленная двумя вице-премьерами Кульминским и Спыну, ссылаясь на отсутствие необходимых денежных средств, настаивала на снижении цены в два раза ниже рыночной", - сказал источник.

Поставки газа в Молдавию после 1 ноября оказались под угрозой, отметил он.

"В этих условиях заключение нового долгосрочного газового контракта до 1 ноября весьма сомнительно и существуют высокие риски полного прекращения поставок российского газа в Молдову после этой даты", - сказал собеседник агентства.

22 октября в Молдавии был введен на месяц режим чрезвычайного положения из-за энергетического кризиса. Во время ЧП правительство введет ускоренный режим закупки природного газа, для этого будут выделены деньги, а также будут приниматься решения для оперативных действий по обеспечению природным газом, в том числе путем отступления от нормативных положений.

Из-за ЧП в Кишиневе погасили Вечный огонь.

Молдавия и "Газпром" не могут договориться о цене на газ. Кишинев параллельно ведет переговоры об импорте газа с Румынией, Украиной и другими странами. Киев уже пообещал помочь Молдавии с газом - в долг.

Молдавия Газпром Кишинев

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