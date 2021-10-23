Премьер Молдавии анонсировала продолжение переговоров с РФ о газе

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что переговоры с Российской Федерацией о продлении контракта на поставку природного газа между "Молдовагаз" и "Газпромом" будут продолжены в экономической плоскости.

Об этом она заявила вечером 22 октября на общественном телеканале Moldova 1.

На вопрос о переговорах с Россией и о том, что "РФ выдвигает политические условия для подписания договора", премьер ответила, что не может предоставить подробную информацию об условиях, выдвигаемых российской стороной, "поскольку это может повлиять на переговорный процесс".

На вопрос о том, выдвигает ли Россия какие-либо условия в ходе переговоров, Гаврилица ответила утвердительно.

"Мы продолжаем обсуждение экономического аспекта: сколько у нас долгов, что мы должны заплатить, когда мы должны платить, какова цена, какие объемы и так далее. Такие дискуссии ведутся на данный момент. Они будут продолжены", - заявила Гаврилица.

Накануне стало известно, что двухдневные переговоры между Россией и Молдовой по газу завершились безрезультатно.

Парламент Молдовы ввел режим чрезвычайное положения в стране на следующие 30 дней.

Молдавия и "Газпром" пока не договорились об очередном продлении газового контракта, истекшего 30 сентября. В этой ситуации стороны решили временно продлить договор на прежних условиях на один месяц.

По данным ICIS, Молдавия просит "Газпром" продлить контракт еще на год с 1 октября, сохранив ту же формулу ценообразования, что и в предыдущем соглашении. Однако "Газпром" потребовал от "Молдовагаза" реструктурировать свой долг на сумму, превышающую $500 млн, отмечает ICIS со ссылкой на источник, близкий к переговорам. Погашение долга имеет решающее значение для "Газпрома".