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Ритейлеры столкнулись с дефицитом кассиров и администраторов

Ритейлеры столкнулись с дефицитом кассиров и администраторов
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Розничные сети столкнулись с нехваткой персонала, включая администраторов магазинов, кассиров и мерчандайзеров, пишет газета "Коммерсантъ".

По данным HeadHunter, в октябре число вакансий кассиров год к году выросло на 196% до 32,9 тыс. Администраторов магазинов ищут на 377% больше, а мерчандайзеров – на 160%. У SuperJob в октябре число вакансий кассира в FMCG-ритейле (Fast Moving Consumer Goods – товары повседневного спроса) год к году выросло на 153%, администраторов магазинов – на 94%, мерчандайзеров – на 57%. При этом у SuperJob число резюме по этим специальностям снизилось в целом на 12–17% за год. В "VK Работа" отметили, что в прошлом году число желающих работать в рознице было вдвое больше.

В Fix Price заметили снижение количества предложений со стороны соискателей. В "Ленте" сообщили "Ъ", что укомплектованность штата зависит от региона и составляет от 65% до 92%. В Decathlon заявили о дефиците персонала в крупных городах.

Причины кадрового дефицита

В Fix Price объясняют дефицит персонала, в частности, нехваткой трудовых мигрантов и оттоком с рынка работников старшего возраста из-за опасений вокруг COVID-19. В Inventive Retail Group добавили, что свою роль сыграла демографическая яма 90-х годов. В "Работа.ру" полагают, что нехватка персонала в магазинах может быть связана с открытием новых точек крупными ритейлерами.

В "Infoline-Аналитике" одной из причин ситуации называют переток кадров из розницы в онлайн-сегмент и курьерскую доставку. В "Яндексе" сообщили, что не видят снижения количества курьеров. В Delivery Club заявили между тем, что доля курьеров, пришедших к ним из розницы, не превышает нескольких процентов. SuperJob также отмечает, что статистика не подтверждает массовый переход кассиров в курьеры, поскольку среди персонала магазинов преобладают женщины, а среди курьеров – мужчины.

Какие меры принимают магазины

По мнению экспертов, ритейл будет вынужден инвестировать в автоматизацию процессов, в кассы самообслуживания и контроль выкладки на полках с помощью видеоаналитики.

В "Ленте" задумались о новых подходах по премированию сотрудников. В Fix Price также пересматривают зарплаты персонала, но в то же время, как отмечается, гонка зарплат может ударить по игрокам рынка.

По мнению "Infoline-Аналитики", ритейлерам придется поднимать заработную плату персонала, повышать гибкость графика и снижать штрафные санкции.

Некоторые представители розничного рынка считают, что кадровая проблема не решится, пока не будет упрощен въезд мигрантов.

HeadHunter SuperJob Fix Price Лента Delivery Club Яндекс

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