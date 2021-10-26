Рынок акций РФ открылся изменениями индексов на 0,1-0,2%

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на фоне разнополярных внешних сигналов, просевшая нефть (Brent не удержала отметку $86 за баррель) приостановила покупки нефтяных бумаг; индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов изменились на 0,1-0,2%, при этом подросли расписки Х5 на квартальном отчете.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 4248,54 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1922,22 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,2%.

Доллар просел до 69,63 рубля (-0,08 рубля).

Подешевели акции UC Rusal (-2,2%), расписки TCS Group (-1%), бумаги "ММК" (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (-0,6%), Сбербанка (-0,5% и -0,1% "префы"), "Магнита" (-0,5%), Polymetal (-0,4%), "Татнефти" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), ПАО "Полюс" (-0,1%).

Подорожали акции ВТБ (+0,8%), "РусГидро" (+0,8%), "АЛРОСА" (+0,6%), "НЛМК" (+0,3%), АФК "Система" (+0,3%), "Норникеля" (+0,3%), расписки OZON (+0,3%), бумаги "Газпром нефти" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "НОВАТЭКа" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,1%), "Яндекса" (+0,1%).

Подросли GDR X5 Retail (+0,3%) на фоне публикации квартального отчета: чистая прибыль в III квартале по IAS 17 выросла на 14,2% по сравнению с прошлогодним показателем, до 13,647 млрд рублей. Результат оказался выше консенсус-прогноза (12,731 млрд рублей).

X5 Retail подтвердила планы выплатить дивиденды в размере 50 млрд рублей за 2021 год.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник неоднозначный: валюты риска пытаются укрепляться, но в остальном ситуацию нельзя назвать позитивной.

Рынки Китая и Гонконга вновь оказались под давлением проблем застройщиков, металлы дешевеют на опасениях падения спроса со стороны строительной отрасли КНР.

Во вторник днем статистики немного, а вечером в США опубликуют индексы цен на жилье. Ожидается, что сводный индекс S&P/CS 20 крупнейших городских образований ускорил рост в августе до 20,1% с 19,9% в июле. Далее в США выйдет индекс потребительского доверия Conference Board, статистика продаж нового жилья. Закроет день отчет API по запасам нефти и нефтепродуктов в США.

Энергетический кризис от Европы до Китая удерживает высокие цены на газ, а также обеспечивает нефть дополнительным спросом. Плюс к этому прогнозы погоды в Европе говорят о наступлении холодов в ноябре, что вряд ли будет способствовать накоплению газа в европейских ПХГ, отмечает Кочетков.

Управляющий эксперт Промсвязьбанка Екатерина Крылова ожидает стабилизации декабрьской нефти вблизи $86 за баррель Brent.

Ситуация на рынке нефти пока остается без изменений, цены поддерживаются ожиданиями высокого спроса на энергоносители при ограниченном предложении. Новостной фон довольно бедный, от представителей стран ОПЕК+, кроме России, пока никаких комментариев в преддверии заседания 4 ноября не поступало. Со стороны России предлагается оставить квоты неизменными. В фокусе внимания нефтяного рынка во вторник будут вечерние данные по запасам от Американского института нефти, в среду - от Минэнерго США. Особых изменений в динамике нефтяных котировок не ожидается, декабрьская нефть Brent будет оставаться в районе $86 за баррель (январская - около $85 за баррель).

Индексы в США накануне выросли на 0,2-0,9%, при этом Dow (+0,2%) и S&P 500 (+0,5%) завершили сессию на рекордных максимумах. В центре внимания трейдеров остается сезон отчетности американских компаний. На текущий момент о своих результатах отчитались 117 компаний, акции которых входят в индекс S&P 500, при этом показатели 84% из них превзошли ожидания аналитиков, согласно Refinitiv. Ожидается, что компании, бумаги которых входят в индекс, в третьем квартале суммарно увеличили прибыль примерно на 35%.

Министр финансов США Джанет Йеллен не ждет, что инфляция в стране вернется к нормальному уровню раньше второго полугодия следующего года. Но это не означает, что власти страны теряют контроль над инфляцией, отметила она, выступая на CNN. По ее мнению, всплеск роста потребительских цен будет временным. "Американцы давно не видели такой инфляции, как сейчас. Но когда мы вернемся к нормальной жизни, можно ожидать, что это закончится", - сказала Йеллен. По ее словам, ускорение темпов роста цен - это не столько проблема политики, сколько вопрос внешних факторов - пандемии и перебоев в цепочках поставок.

Во вторник в Азии динамика индексов акций смешанная (японский Nikkei 225 вырос на 1,8%, китайский Shanghai Composite просел на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,7%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 вырос на 0,3%).

Народный банк Китая (НБК, ЦБ страны) во вторник предоставил банкам 200 млрд юаней ($31,34 млрд) в рамках операций обратного РЕПО для обеспечения достаточной ликвидности в банковской системе. Процентная ставка по семидневным операциям составила 2,2% годовых, говорится в сообщении китайского ЦБ. Эти шаги направлены на то, чтобы поддержать достаточную ликвидность в финсистеме во время периода налоговых платежей и выпуска гособлигаций.

Тем временем, на нефтяном рынке во вторник цены умеренно корректируются вниз после высоковолатильной сессии накануне, завершившейся резким откатом рынка с внутридневных максимумов, нефть Brent не удержала рубеж $86 за баррель.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени во вторник составила $85,82 за баррель (-0,2% и +0,5% накануне), декабрьская цена WTI - $83,52 за баррель (-0,3% и без изменений в понедельник).

Откату цен на нефть в понедельник вечером способствовали сообщения о том, что представители Ирана и Евросоюза проведут переговоры в Брюсселе в среду, а также заявление вице-премьера РФ Александра Новака о том, что министрам стран ОПЕК+ на ежемесячной встрече, назначенной на 4 ноября, следует сохранить ранее принятое решение по наращиванию нефтедобычи. Эксперты, однако, предупреждают, что баланс спроса и предложения на нефтяном рынке по-прежнему говорит в пользу дальнейшего роста цен.