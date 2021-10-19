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"Победа" до конца года начнет летать из Москвы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") до конца 2021 года запустит рейсы из Москвы на курорты Египта – Хургаду и Шарм-эль-Шейх, сообщила журналистам представитель авиакомпании.

Точную дату начала полетов она не назвала.

Рейсы будут выполняться из аэропорта "Внуково", добавила представитель перевозчика. Продажа билетов начнется на этой неделе.

Как сообщалось, оперштаб правительства РФ по борьбе с COVID-19 решил отменить с 9 ноября ограничения на чартерные и регулярные рейсы в аэропорты Хургады и Шарм-эль-Шейха.

С 9 августа Россия возобновила регулярные рейсы на популярные египетские курорты, которые были под запретом почти шесть лет. Сначала полеты выполнялись в ограниченном объеме из Москвы, позже их разрешили начать из других российских городов.

Победа Египет Хургада Шарм-эль-Шейх

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