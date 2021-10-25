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IPO Softline может пройти по нижней границе ценового диапазона

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - IPO поставщика IT-решений Softline может пройти по цене $7,5 за GDR, по этой цене индикативный спрос превышает весь объем предложения, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Softline 18 октября сообщил, что в рамках подготовки к IPO на LSE и "Мосбирже" определил предварительный ценовой диапазон в размере $7,5-10,5 за GDR. Таким образом, IPO компании пройдет по нижней границе диапазона, она соответствует рыночной капитализации компании в $1,49 млрд.

Завершение формирования книги заявок намечено на 26 октября, объявление цены размещения - на 27 октября.

В рамках предложения Softline планирует привлечь около $400 млн за счет размещения новых акций. Акции для опциона на доразмещение в размере до 15% от базового объема сделки предоставит ряд акционеров компании: Softline Group Inc., бенефициаром которой является основатель Softline Игорь Боровиков, фонды семейства Da Vinci Capital, а также Zubr Capital.

Для привлечения $400 млн при цене IPO в $7,5 за GDR компании нужно разместить 53,33 млн GDR.

Продающие акционеры и Softline с момента допуска к торгам возьмут на себя обязательство не продавать акции компании в течение 180 дней, топ-менеджмент - 360 дней.

Привлеченные средства планируется направить для финансирования M&A, других инвестиций, а также на общекорпоративные цели.

Совместными глобальными координаторами IPO выступают Credit Suisse, J.P.Morgan и "ВТБ Капитал", совместными букраннерами - Alfa Capital Markets, Citigroup, Газпромбанк и Sber CIB.

Softline - поставщик комплексных технологических решений, облачных сервисов, программного и аппаратного обеспечения, а также широкого спектра IT-услуг.

Softline Мосбиржа LSE Игорь Боровиков Da Vinci Capital Credit Suisse J.P.Morgan ВТБ Капитал

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