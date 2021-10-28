Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Цена газа в Европе опустилась ниже $900/тыс. куб. м на вчерашних заявлениях "Газпрома"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Спотовая цена газа в Европе в четверг продолжила снижение после прозвучавшего в среду вечером объявления о планах закачки "Газпрома" в хранилища ЕС.

"Газпром" принципиально не комментирует свои планы относительно работы на европейском рынке - в области транспортировки, хранения, спотовых продаж. Поэтому рынок очень чутко реагирует на все возможные фактические технические детали присутствия российского газа в ЕС: итоги аукционов бронирования транспортных мощностей, физический поток по газопроводам (хотя он чаще всего искажен действием виртуального реверса), активность на Электронной торговой платформе "Газпром экспорта".

Экономика"Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноября"Газпром" займется закачкой газа в ПХГ Европы после 8 ноябряЧитать подробнее

Однако в среду, 27 октября, на совещании по газу президент РФ Владимир Путин лично озаботился состоянием запасов газа "Газпрома" в подземных хранилищах Европы и проговорил поручение компании после завершения закачки в российские ПХГ позаботиться о запасах в Европе. Массированная закачка должна начаться со второй недели ноября.

На этих новостях цена ближайшего (ноябрьского) фьючерса на TTF на бирже ICE Futures вечером в четверг снизилась до 74,595 евро за МВт/ч, или $899 за тысячу кубометров (с 26 сентября цена на TTF не опускалась ниже этого уровня). Позднее цена немного восстановилась - до уровня $908. Днем ранее торги закрылись на уровне $1062 за тысячу кубометров.

Чуть раньше - в среду цена на газ немного снизилась на фоне увеличения физической прокачки по газопроводу "Ямал-Европа" до 0,9 млн куб. м в час с 0,6 млн куб. м в час во вторник. В четверг поток газа сохраняется на примерно на том же уровне - 0,9 млн куб. м в час.

Вслед за европейскими новостями пошли вниз цены на гази в Азии: декабрьский фьючерс на азиатский спотовый индекс JKM Platts снизился до $1210 за тысячу кубометров (-$11), больше всех упал мартовский фьючерс - до $996 (-$46).

Газпром

Новости по теме

Новости

Премьер Молдавии заявила об успехах в переговорах с "Газпромом" по газу

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

В Болгарии заявили, что газ из Азербайджана в 4 раза дешевле российского

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

Польша направила "Газпрому" заявку на снижение цены по контракту от 1996 г.

Цена газа в Европе снизилась до $918/тыс. куб. метров

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });