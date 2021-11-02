Реорганизация бизнеса ByteDance потребует отставки финдиректора

Шоу Цзы Чу сосредоточится на управлении сервисом TikTok

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Финансовый директор китайской техкомпании ByteDance Шоу Цзы Чу уйдет со своего поста, чтобы сосредоточиться на управлении сервисом обмена короткими видео TikTok, сообщает CNBC со ссылкой на внутренний документ компании.

Шоу Цзы Чу стал гендиректором СЕО TikTok в мае 2021 года после того, как перешел работать в ByteDance из Xiaomi в марте. Тогда многие полагали, что компания назначила Чу своим финансовым директором в рамках плана выхода на открытый рынок. Однако ByteDance в апреле заявила, что пока не планирует никакого листинга.

Его отставка с поста CFO является частью более широкой корпоративной реорганизации, в рамках которой внутри ByteDance было создано шесть бизнес-подразделений, отмечается в письме главы компании Ляна Рубо.

Одно из новых подразделений называется Douyin и представляет собой китайскую версию TikTok. Оно также включает в себя новостной агрегатор Toutiao. Также в письме названы отдел сотрудничества Lark, образовательный бизнес Dali и технологическая платформа для предприятий BytePlus.

Подразделение Nuverse сосредоточится на игровом бизнесе компании, а отдел TikTok продолжит управлять сервисом обмена видео.

ByteDance проводит реорганизацию бизнеса в течение всего этого года. Изначально она затронула топ-менеджмент компании. В мае сооснователь Чжан Имин ушел с поста СЕО ByteDance, чтобы сосредоточиться на разработке стратегии развития. Лян Рубо стал новым главой ByteDance.

Еще раньше, в августе прошлого года, Кевин Майер, перешедший в ByteDance из Disney, покинул пост главы TikTok на фоне усиления давления на сервис со стороны Вашингтона после того, как администрация Дональда Трампа признала TikTok угрозой национальной безопасности. Хотя это решение создало некоторые проблемы для ByteDance, компания продолжила развиваться в новых областях бизнеса, таких как видеоигры, а количество активных пользователей TikTok в месяц достигло миллиарда в сентябре.