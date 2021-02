Продажа американских операций TikTok отложена на неопределенный срок

Фото: Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - План США, предусматривающий продажу китайской компанией ByteDance Ltd. американских операций популярного сервиса обмена короткими видео TikTok группе, в состав которой входят Oracle Corp. и Walmart Inc., отложен на неопределенный срок, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Решение связано с тем, что президент США Джо Байден проводит масштабную оценку попыток его предшественника Дональда Трампа предотвратить угрозу национальной безопасности, которую потенциально представляют китайские технологические компании.

Сделка по продаже американских операций TikTok находится в подвешенном состоянии с осени 2020 года на фоне исков, поданных ByteDance в отношении американских властей.

Переговоры между представителями китайской компании и американскими чиновниками в сфере национальной безопасности продолжаются, отмечают источники. По их словам, центральным аспектом является безопасность данных и способы помешать китайскому правительству получить доступ к информации, которую TikTok собирает об американских пользователях.

Решение по поводу ситуации с TikTok, как ожидается, будет принято, когда администрация Байдена разработает собственные меры борьбы с потенциальной угрозой безопасности.

"Мы планируем разработать всеобъемлющий подход к защите американских данных, который будет охватывать весь спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся", - сказала официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Эмили Хорн.

"В том числе речь идет об угрозах, которые исходят от китайских приложений и другого программного обеспечения, работающего в США. В ближайшие месяцы мы планируем оценить конкретные случаи для полноценного понимания рисков, с которыми мы сталкиваемся", - отметила она.

Администрация Трампа ранее приняла решение заблокировать TikTok в Штатах, посчитав, что китайский сервис несет в себе угрозу для национальной безопасности США, поскольку имеет доступ к личным данным американцев.

Трамп в августе подписал указ, которым ограничил срок завершения потенциальной сделки по продаже американских операций TikTok 90 днями.

В сентябре ByteDance согласовала сделку с Oracle и Walmart, предусматривающую выделение операций TikTok в новую компанию - TikTok Global. По условиям сделки, Oracle и Walmart должны получить в общей сложности 20% TikTok Global, ByteDance - 80%. При том, что ByteDance на 40% принадлежит американским инвестфондам, TikTok Global, с учетом долей Oracle и Walmart, контролировалась бы инвесторами из США.

Сделка была предварительно поддержана Трампом, однако дальнейший процесс ее одобрения властями США застопорился.

Владелец TikTok обратился в американский суд с просьбой заблокировать решение об ограничении использования приложения в США. Компания сообщила, что готова обсуждать с американскими властями другие способы разрешения опасений по поводу угрозы безопасности.