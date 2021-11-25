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В Mercury Retail заявили, что сохраняют готовность к IPO

Компания выйдет на рынок при благоприятных условиях

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Mercury Retail Group, управляющая торговыми сетями "Красное и белое" и "Бристоль", сохраняет готовность к IPO и ждет благоприятных рыночных условий для сделки.

"Да, мы ничего не снимаем, мы абсолютно готовы", - сказал "Интерфаксу" совладелец, co-CEO Mercury Retail Сергей Кациев, отвечая на вопрос, остается ли IPO в повестке дня компании.

"Мы будем смотреть по ситуации, это (IPO - ИФ) же не было способом решить какие-то проблемы, соответственно, будем его делать, когда будем считать, что условия нас устраивают", - сообщил он.

По его словам, пакет, который Mercury предложит рынку, останется примерно таким же. "Для нас это не способ решить финансовые или какие-то другие проблемы", - добавил он.

Mercury Retail объявила о намерении провести IPO своих GDR на Московской бирже в конце октября. Ценовой диапазон был установлен на уровне $6-6,5 за расписку. Продающим акционером в рамках IPO выступала Mercury Retail Group Limited, ее основные акционеры - основатель "Красного и белого" Сергей Студенников (45%, еще 4% - у члена его семьи), основатели "Бристоля" Игорь Кесаев (37,25%) и Сергей Кациев (7,69%). Сама компания не привлекала средства от IPO.

Объявленный диапазон соответствовал рыночной капитализации Mercury Retail в размере $12-13 млрд. Объем предложения составлял до 200 млн GDR (то есть до 10% акций).

Формирование книги заявок планировалось завершить 9 ноября, но в этот день компания объявила, что откладывает IPO из-за ситуации на рынке.

Mercury Retail была создана в 2019 году в результате объединения сетей "Красное и белое", основанной Студенниковым, "Бристоль" и "Дикси", принадлежащих Кесаеву и Кациеву. В июле 2021 года Mercury Retail продала группу "Дикси" ритейлеру "Магнит" за 97 млрд рублей.

Под управлением Mercury Retail находится более 14 тыс. магазинов "Красное и белое" и "Бристоль" в 68 регионах России общей торговой площадью более 1 млн кв. м. По итогам первого полугодия выручка компании выросла на 26,5%, до 328,7 млрд рублей.

Кесаев и Кациев также являются совладельцами табачного дистрибутора "Мегаполис". В 2011-2012 годах этот актив также планировалось вывести на биржу (на тот момент единственной публичной компанией партнёров была "Дикси"). В 2013 году долю в "Мегаполисе" приобрели Philip Morris International (PMI) и Japan Tobacco International (JTI). Доля Кациев и Кесаева в компании в настоящее время составляет 52,8%.

После вхождения PMI и JTI в капитал "Мегаполиса" IPO этой компании уже не актуально, сказал Кациев. "Мы практически его сделали, у нас два крупных международных инвестора", - отметил он.

Mercury Retail Красное и белое Бристоль Сергей Кациев

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