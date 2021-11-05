Книга заявок в рамках IPO Циан была переподписана в 10 раз

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Книга заявок в рамках IPO Cian plc, холдинговой компании сервиса "Циан", была переподписана в 10 раз, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами размещения.

Ранее компания официально подвела итоги IPO, которое прошло на NYSE и "Мосбирже": цена размещения составила $16 за ADS, это верхняя граница предварительного ценового диапазона ($13,5-16).

Исходя из цены размещения, капитализация всей компании составила $1,1 млрд.

Объем размещения составил 18,213 млн ADS: сам холдинг в рамках IPO разместил 4,042 млн новых ADS, а нынешние акционеры продают 14,171 млн ADS.

Объем сделки равен $291,4 млн: сам "Циан" привлекает $64,7 млн, продающие акционеры - $226,7 млн.

Продающими акционерами в рамках IPO выступают структуры Elbrus Capital, Goldman Sachs, основателя "Циана" Дмитрия Демина, а также Сергея Осипова (экс-руководитель сервиса, который стал составной частью "Циана" в период его формирования).

Структура сделки также предусматривает опцион андеррайтеров. Если банки реализуют его в течение 30 дней после IPO, объем размещения может увеличиться до 20,945 млн ADS. В таком случае совокупный объем сделки составит $335,17 млн.

Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Goldman Sachs International, J.P. Morgan, BofA Securities, "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал", Райффайзенбанк, "Тинькофф" и Alfa CIB.