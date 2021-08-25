"Фанагория" оценила потери урожая в 20% с ущербом на 300 млн руб.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край), одно из крупнейших винодельческих предприятий России, оценила ущерб от обильных ливней, вызвавших подтопления виноградников, в 300 млн рублей.

"Потери урожая мы предварительно оцениваем минимум в 20%, то есть вместо планировавшихся 30 тыс. тонн мы соберем около 24 тысяч, ущерб - в 300 млн рублей", - сообщила компания на своей станице в социальной сети.

"Из-за небывалых дождей виноградные ягоды ранних сортов полопались, поэтому, как только где-то подсыхает почва и туда может войти техника, мы начинаем обработку виноградников от заболеваний. На сегодняшний день обработано 330 га. Бури также нанесли серьезный урон шпалере. Для ее ремонта потребуется 22 млн рублей. Агрономы надеются, что частично эти затраты могут быть возмещены из краевого и федерального бюджетов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за дождей пришлось раньше начать уборку ранних сортов винограда для переработки на коньячные спирты.

"Фанагория" - одна из немногих российских виноделен, у которой есть собственное производство виноградной водки - чачи. Это является своего рода "подушкой безопасности" для нас: у нас будет меньше вина, но при нынешней сахаристости (до 16%) из винограда можно перекрутить спирты высокого качества", - поясняет компания.

Вместе с тем, сроки сбора и переработки винограда сдвигать не будут, но изменяется последовательность: в первую очередь идет сбор пострадавшего винограда.

Как сообщалось, в первой половине августа ряд районов Краснодарского края, включая Темрюкский и Анапский, подверглись удару мезоциклона, за этот период выпала почти годовая норма осадков. Это вызвало подтопления, в том числе виноградных насаждений. У "Фанагории" пострадали почти все виноградники, на многих участках вода смыла плодородный слой грунта в низины.

Сейчас площадь виноградников компании превышает 3,4 тыс. га. Весной было заложено 18,5 га молодых виноградников, осенью планируется заложить еще 170 га.

"Фанагория" занимается производством винодельческой продукции, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой, где "Фанагория" приобрела 75 га сельхозземель. В 2020 году компания увеличила производство на 21,5%, до 2,43 млн декалитров.

Продукция "Фанагории" отгружается в большинство регионов РФ и отправляется на экспорт в Китай, Японию, Германию, Швейцарию, Ливан, Таджикистан, Финляндию и Латвию. В 2020 году были возобновлены поставки продукции в Казахстан.