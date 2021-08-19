Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край) - одно из крупнейших винодельческих предприятий России - приступило к сбору винограда, почти все виноградники пострадали из-за обильных ливней, вызвавших подтопления, говорится в сообщении компании.

В среду винзавод "Фанагории" принял на переработку первый виноград урожая 2021 года сортов "Шардоне" и "Платовский", он пойдет на приготовление коньячных дистиллятов.

Как отметил главный агроном компании Николай Мороз, в этом году весна и начало лета были прохладными, поэтому развитие и цветение затянулись. В июне-июле выпало почти 300 мм осадков при годовой норме 400-450 мм. Поэтому в первой декаде августа только началось созревание основной массы сортов.

"В июле установилась жаркая погода, которая способствует сахаронакоплению. Вплоть до прошлой недели мы планировали собрать в пределах 28 тыс. тонн, но с 12 по 15 августа наши виноградники подверглись удару мезоциклона. В результате за первую половину августа выпала почти годовая норма осадков. Ущерб только начали подсчитывать. На виноградники несколько дней было невозможно зайти. Но еще в четверг, 12 августа, виноград уже начал лопаться", - сказал Мороз, процитированный в сообщении.

Основной удар циклона пришелся на 13-14 августа.

"В результате, пострадали практически все наши виноградники: на Тамани, в районе станицы Гостагаевской и Супсеха. Вода смыла плодородный слой грунта на многих участках в низины. Пока фанагорийские агрономы не рискуют давать каких-либо прогнозов по объемам и качеству будущего урожая, хотя уже понятно, что ущерб нанесен очень большой", - сообщил эксперт.

В настоящее время площадь виноградников компании превышает 3,4 тыс. га. Весной было заложено 18,5 га молодых виноградников, осенью планируется заложить еще 170 га.

"Фанагория" занимается производством винодельческой продукции, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой, где "Фанагория" приобрела 75 га сельхозземель. В 2020 году компания увеличила производство на 21,5%, до 2,43 млн декалитров.

Продукция "Фанагории" отгружается в большинство регионов РФ и отправляется на экспорт в Китай, Японию, Германию, Швейцарию, Ливан, Таджикистан, Финляндию, Латвию. В 2020 году были возобновлены поставки продукции в Казахстан.

Мощный циклон с дождями и сильным ветром затронул в Краснодарском крае 33 населенных пункта шести муниципальных образований. В настоящее время в ряде районов продолжаются ливни.

Краснодарский край Фанагория

Новости

На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов

На заявлении о запуске "Северного потока 2" цена газа ушла ниже $500/тыс. кубов

Google в четверг оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление контента

Google в четверг оштрафовали на 6 млн рублей за неудаление контента

По "Северному потоку 2" в 2021 году могут поставить 5,6 млрд куб. м газа

Суд в Москве оштрафовал Google на 2 млн руб. за неудаленный контент

Цены на нефть приблизились к минимуму за три месяца

Цены на нефть приблизились к минимуму за три месяца

Фондовые рынки Европы не показали единой динамики по итогам среды

Фондовые рынки Европы не показали единой динамики по итогам среды

Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения их форм

Минсельхоз возобновит публикацию данных по уборке урожая после уточнения их форм

Росстат сообщил, что годовая инфляция в РФ держится чуть выше 6,5%

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из "Северного потока 2"

Цена газа упала в Европе на 10% на ложных данных о получении газа из "Северного потока 2"

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');