"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - ОАО "Агропромышленная фирма "Фанагория" (Краснодарский край) - одно из крупнейших винодельческих предприятий России - приступило к сбору винограда, почти все виноградники пострадали из-за обильных ливней, вызвавших подтопления, говорится в сообщении компании.

В среду винзавод "Фанагории" принял на переработку первый виноград урожая 2021 года сортов "Шардоне" и "Платовский", он пойдет на приготовление коньячных дистиллятов.

Как отметил главный агроном компании Николай Мороз, в этом году весна и начало лета были прохладными, поэтому развитие и цветение затянулись. В июне-июле выпало почти 300 мм осадков при годовой норме 400-450 мм. Поэтому в первой декаде августа только началось созревание основной массы сортов.

"В июле установилась жаркая погода, которая способствует сахаронакоплению. Вплоть до прошлой недели мы планировали собрать в пределах 28 тыс. тонн, но с 12 по 15 августа наши виноградники подверглись удару мезоциклона. В результате за первую половину августа выпала почти годовая норма осадков. Ущерб только начали подсчитывать. На виноградники несколько дней было невозможно зайти. Но еще в четверг, 12 августа, виноград уже начал лопаться", - сказал Мороз, процитированный в сообщении.

Основной удар циклона пришелся на 13-14 августа.

"В результате, пострадали практически все наши виноградники: на Тамани, в районе станицы Гостагаевской и Супсеха. Вода смыла плодородный слой грунта на многих участках в низины. Пока фанагорийские агрономы не рискуют давать каких-либо прогнозов по объемам и качеству будущего урожая, хотя уже понятно, что ущерб нанесен очень большой", - сообщил эксперт.

В настоящее время площадь виноградников компании превышает 3,4 тыс. га. Весной было заложено 18,5 га молодых виноградников, осенью планируется заложить еще 170 га.

"Фанагория" занимается производством винодельческой продукции, а также выращиванием винограда, других сельхозкультур, оптовой и розничной торговлей. Виноградники компании расположены на Таманском полуострове (Темрюкский район Краснодарского края) и в районе станицы Гостагаевской под Анапой, где "Фанагория" приобрела 75 га сельхозземель. В 2020 году компания увеличила производство на 21,5%, до 2,43 млн декалитров.

Продукция "Фанагории" отгружается в большинство регионов РФ и отправляется на экспорт в Китай, Японию, Германию, Швейцарию, Ливан, Таджикистан, Финляндию, Латвию. В 2020 году были возобновлены поставки продукции в Казахстан.

Мощный циклон с дождями и сильным ветром затронул в Краснодарском крае 33 населенных пункта шести муниципальных образований. В настоящее время в ряде районов продолжаются ливни.