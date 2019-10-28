Сбербанк собрался купить у Газпромбанка долю в Mail.ru

Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

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Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Сбербанк планирует приобрести у Газпромбанка долю в Mail.ru Group, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о 20% голосующих прав. Приблизительная сумма возможной сделки - около $170 млн. Ее потенциальные участники от комментариев отказались. Сделка может состояться вскоре, но переговоры не завершены, поэтому пока возможен любой исход, говорят собеседники агентства.

У Газпромбанка нет прямой доли в Mail.ru. Акционером компании является СП с участием банка - "МФ Технологии" (другие его участники - "Мегафон", USM Holdings Алишера Усманова и партнеров, а также "Ростех"), созданное в прошлом году. СП владеет 11 млн 500 тыс. 100 акций Mail.ru класса А, составляющих 5,23% экономической доли и дающих 58,87% голосов. В самом СП доли распределены следующим образом: у "Мегафона" 45%, у Газпромбанка - 35%, у USM - 9%, у "Ростеха" - 11%. Соответственно, на долю Газпромбанка приходится чуть больше 20% голосов (и менее 2% экономической доли).

Южноафриканскому холдингу Naspers принадлежит 27,6% Mail.ru Group (12,3% голосов), у китайской Tencent - 7,4% и 3,3% соответственно, у Alibaba Group - 10% и 4,5%.

Три месяца назад Сбербанк, давний партнер "Яндекса", анонсировал сделку с его основным конкурентом - Mail.ru. Стороны договорились о создании паритетного СП в сфере онлайн-заказа такси и еды. Сбербанк обещал внести в совместную компанию 35%-ную долю в платформе для ресторанного рынка Foodplex и 38 млрд руб. инвестиций, Mail.ru - 7,7 млрд руб. инвестиций, 100% сервиса доставки еды Delivery Club и долю в такси-агрегаторе "Ситимобил".