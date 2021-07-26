Строительство семи станций метро и депо в Петербурге обойдется в 202 млрд руб.

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU - Строительство семи станций метро и одного метродепо в Петербурге к 2024 году может обойтись в 202 млрд рублей, сообщил губернатор города Александр Беглов в понедельник на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга и Ленинградской области.

"При дополнительных инвестициях появляются возможности открыть в 2024 году на территории Санкт-Петербурга шесть станций, объем финансирования - порядка 130 млрд рублей; на территории Ленинградской области, которая граничит с Санкт-Петербургом, одну станцию (Кудрово - ИФ), объем финансирования 31 млрд рублей; метродепо, которое будет обслуживать и Ленинградскую область, и город Санкт-Петербург - это 41 млрд рублей", - сказал Беглов.

Ранее сообщалось, что АО "Метрострой северной столицы" планирует до 2032 года построить в Петербурге не менее восьми станций метро и 20 км новых линий метро. В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021) группа ВТБ и правительство Петербурга подписали акционерное соглашение АО "Метрострой северной столицы". Соглашение регулирует вопросы управления совместным предприятием и условий осуществления им деятельности по проектированию, строительству и реконструкции объектов метрополитена в Петербурге.

Сейчас АО "Метрострой северной столицы" продолжает процесс формирования трудовых, производственных и финансовых ресурсов, достаточных для полноценного осуществления хозяйственной деятельности. Помимо строительства новых станций и линий метро, новое предприятие может заняться реконструкцией существующих объектов метрополитена.

Ранее сообщалось, что правительство РФ рассматривает возможность присвоения АО "Метрострой северной столицы" статуса единственного исполнителя в вопросах проектирования, строительства и реконструкции петербургского метрополитена. Это позволит в ближайшем будущем достичь "пускай и скорректированных, но реальных показателей госпрограммы", в соответствие с которой к 2024 году будут проложены почти 9 км путей, открыты три станции - "Казаковская", "Путиловская" и "Большой проспект" - с общим объемом финансирования 60 млрд рублей.

"Это трезвая оценка наших сегодняшних финансовых возможностей, но мы также отправили заявку и в федеральное правительство для поддержки из федерального бюджета, в случае этой поддержки темпы строительства будут существенно ускорены, и теоретически можно построить еще четыре станции в эти же сроки", - говорил тогда вице-губернатор Петербурга Максим Соколов.

Ранее сообщалось, что в Петербурге планируется построить и ввести в эксплуатацию к 2032 году 29 станций метрополитена.

Ранее сообщалось, что 65% акций АО "Метрострой северной столицы", учрежденного одной из структур группы ВТБ, были безвозмездно переданы правительству Петербурга.

Ранее монополистом на рынке метростроения в городе являлась компания "Метрострой", в отношении которой в настоящее время введена процедура наблюдения.