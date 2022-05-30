Акционерам "Детского мира" рекомендовали не платить дивиденды за 2021 год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Детский мир" рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.

"Решение совета продиктовано высоким уровнем рыночной волатильности, а также необходимостью сохранения достаточного уровня финансовых ресурсов для дальнейшего усиления рыночной позиции "Детского мира". Дивидендная политика ПАО "Детский мир" не меняется", - сообщила компания.

Годовое собрание акционеров пройдет в форме заочного голосования с датой окончания приема бюллетеней 30 июня. В голосовании смогут принять участие акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 6 июня.

В повестку годового собрания также включены вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год, в том числе отчета о прибылях и убытках, об избрании совета директоров, утверждении устава в новой редакции, утверждении аудитора.

"Детский мир" - крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Чистая выручка компании в 2021 году выросла на 15%, до 164,3 млрд рублей. Основные акционеры компании - глава ПАО "Полюс" Павел Грачев, старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин (суммарно владеют 19,99%) и управляющий партнер Altus Capital Дмитрий Кленов (10%). Акционерный капитал "Детского мира" разделен на 739 млн акций.

Дивидендная политика "Детского мира" предусматривает выплату минимум 50% чистой прибыли по МСФО за предыдущий период, но исторически компания направляла на дивиденды более 100% чистой прибыли по МСФО, что соответствует до 100% показателя по РСБУ. Таким образом, чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ служит ориентиром для размера дивидендов.

Ритейлер платит дивиденды дважды в год: по итогам года и за девять месяцев.

По итогам 2020 года акционеры "Детского мира" утвердили дивиденды в размере 6,07 рубля на акцию, в сумме - 4,486 млрд рублей. Общие дивиденды за 2020 год с учетом промежуточных составили 11,15 рубля на акцию или 8,24 млрд рублей, что соответствовало 100% годовой чистой прибыли по РСБУ. По итогам девяти месяцев 2021 года "Детский мир" выплатил 5,2 рубля на акцию, в сумме - 3,843 млрд рублей, что соответствует 60% скорректированной прибыли по РСБУ за этот период (6,3 млрд рублей).

Гендиректор "Детского мира" Мария Давыдова в ноябре говорила, что рекомендация выплатить только 60% от прибыли принята с учетом ограниченной работы магазинов в начале ноября на фоне COVID-19 и неопределенности относительно дальнейших запретительных действий. Рекомендация по итоговому размеру дивидендов будет зависеть от результатов IV квартала, отмечала она.

В IV квартале чистая прибыль ритейлера по МСФО сократилась на 46%, до 2,34 млрд рублей. По итогам 2021 года этот показатель вырос на 44%, до 11,18 млрд рублей.

Чистая прибыль "Детского мира" по РСБУ за прошлый год снизилась до 7,48 млрд рублей с 8,24 млрд рублей годом ранее.

В январе 2022 года компания объявила о запуске программы обратного выкупа акций в размере до 3,5 млрд рублей.