Altus Capital договорилась об увеличении доли в "Детском мире" до 29,99%

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Gulf Investments Limited – структура Altus Capital, владеющая 25% акций "Детского мира", достигла юридически обязывающих договоренностей о приобретении дополнительных 36,92 млн акций ритейлера.

В результате сделки Gulf станет владельцем 29,99% "Детского мира".

Предварительное согласие Федеральной антимонопольной службы в отношении сделки было получено 2 апреля. Завершение сделки ожидается в ближайшее время, говорится в сообщении Altus.

Цену, по которой будут приобретаться акции, как и механизм сделки, компания не раскрыла.

Исходя из цены закрытия последних торгов на Московской бирже (151,32 рубля за акцию по данным на 23 апреля), пакет, который собирается консолидировать Gulf (около 5% капитала), оценивается в 5,58 млрд рублей. Исходя из цены оферты, в рамках которой структура Altus купила 25% акций "Детского мира", – 160 рублей за бумагу - пакет стоит 5,9 млрд рублей.

Инвесткомпания Altus Capital, созданная выходцами из UFG Wealth Managment, приобрела 25% акций ритейлера в декабре прошлого года. До появления Altus среди акционеров "Детский мир" успел несколько месяцев побыть единственной российской публичной компанией со 100-процентным free float (после того, как АФК "Система" и РКИФ в результате SPO ритейлера в сентябре вышли из его капитала).

Изначально Altus объявила, что хочет приобрести до 29,9% акций (до 220,961 млн бумаг), но затем скорректировала объем оферты до 25%, оговорив, что готова снова увеличить предложение до 29,9% (тогда условием для этого было получение согласия ФАС в срок до 24 декабря).

Цена в рамках оферты составляла 160 рублей за акцию, за 25% акций "Детского мира" Altus заплатила 29,56 млрд рублей.

В январе Altus назвала бенефициаров купленного пакета, сообщив, что привлекает в суб-фонд Gulf Investments Limited главу ПАО "Полюс" Павла Грачева и старшего вице-президента по финансам и стратегии Михаила Стискина.

"Детский мир" – крупнейший в России ритейлер на рынке детских товаров. На конец марта группа объединяла 880 магазинов, в том числе 783 магазина "Детский мир" в России (а также 41 магазин в Казахстане и 13 магазинов в Белоруссии), 21 магазин "Зоозавр" и 22 "компактных" магазина "ПВЗ Детмир". Чистая выручка ритейлера в I квартале выросла на 14,9%, до 35,7 млрд рублей.