Для электрометаллургов предложили отдельную ставку акциза на сталь

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Минфин РФ предлагает для электрометаллургов отдельную ставку акциза на сталь, которая учитывает экспортную цену на стальную заготовку и стоимость лома. При этом доля лома при производстве стальной заготовки должна составлять не менее 80%.

Для такой стали предложено установить ставку 0,3 от разницы между средней экспортной ценой на стальную заготовку, определенную на условиях поставки FOB в портах РФ Южного федерального округа, и ценой продажи стального лома, определенной на условиях поставки "фрахт/СРТ до железнодорожной станции" в Уральском федеральном округе. Спред между стоимостью заготовки и ценами на лом, при котором действует акциз, составляет 12 тыс. 500 рублей, следует из внесенного Минфином проекта поправок к проекту закона "О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса РФ" (копия документа имеется в распоряжении "Интерфакса"). Этот законопроект в четверг был принят в первом чтении, поправки Минфина, согласованные с заинтересованными ведомствами, подготовлены ко второму.

При этом Минфин предлагает не распространять акциз на сталь, выплавленную в печах емкостью не более 1,5 тонны жидкой стали, а также сталь, используемую для отливки предприятиями согласно отдельному перечню (утверждается правительством), в том числе предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

В одной из крупных металлургических компаний "Интерфаксу" также подтвердили, что рассматривается отдельный акциз для электросталеплавильного производства, отметив, что "формула еще продолжает обсуждаться".

Принятый в четверг в первом чтении законопроект (№1258307-7) был внесен в парламент 30 сентября вместе с проектом бюджета на трехлетний период. Документ вводит акциз на жидкую сталь, которая используется для получения полупродуктов металлургического производства (в том числе блюмов, слябов, других заготовок) путем литья. Уплата такого акциза будет осуществляться по месту производства указанных металлических заготовок. Ставка акциза будет составлять 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба в морских портах юга РФ. Акциз не будет взиматься, если средняя экспортная цена сляба опускается ниже $300 за тонну. В настоящее время цена сляба превышает $600 за тонну.

В решении вопроса корректировки акциза на сталь заинтересованы прежде всего трубные компании - ОМК и ТМК, которые завязаны на переплавке металлолома, около 20 достаточно крупных компаний, объединенных в Ассоциацию сталеплавильщиков, а также "немереное количество" более мелких, в их числе – сталеплавильные цеха машиностроительных заводов, говорил глава РСПП Александр Шохин в начале октября. Их производство в результате введения акциза может не только потерять маржинальность, но даже уйти в отрицательные значения, отмечал он.

В сентябре электрометаллурги обратились к первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову с просьбой "не увеличивать налоговую нагрузку на их деятельность, в том числе исключить применение налога на жидкую сталь для стали, произведенной в электропечах" (копия соответствующего письма за подписью глав МЗ "Балаково", АЭМЗ, Ашинского метзавода, "Амурстали", ОМК, а также входящих в "Трубную металлургическую компанию" "Волжского трубного завода", "Тагмета", Северского трубного завода" и ПНТЗ имеется в распоряжении "Интерфакса").

"Ввиду отраслевой специфики металлопродукция из электростали традиционно менее маржинальна и имеет значительно более высокие издержки по сравнению с продукцией из стали, полученной по доменно-конверторной технологии. В настоящий момент себестоимость электростали более чем в два раза выше, чем себестоимость интегрированных производителей - 42 тыс. рублей на тонну продукции из электростали против 18 тыс. рублей у интеграторов", - говорилось в письме.

В России производится около 23 млн тонн электростали при валовой выплавке 72 млн тонн.