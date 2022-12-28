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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Дегтярев прогнозирует завершение модернизации Хабаровского НПЗ в 2024 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) в 2024 году планирует завершить модернизацию Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (АО "ННК-Хабаровский НПЗ"), сообщил "Интерфаксу" губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

"Новый инвестпроект предполагает строительство на предприятии гидроочистки вакуумных газолей, установку производства водорода для выработки бункеровочных топлив. Проект уже в разработке, финансирование идет с 2021 года. Ориентировочный срок ввода - в 2024 году", - сказал он, не уточнив мощность производства после ввода.

В середине ноября пресс-служба правительства региона после встречи Дегтярева и президента ННК Эдуарда Худайнатова сообщала о планах ввести комплекс после модернизации в 2023 году.

"Цель проекта - повышение глубины переработки, увеличение производства дизеля, а также выпуск бункерного судового топлива качества MARPOL, увеличение товарного парка по выпуску, хранению нефтепродуктов", - перечислил губернатор.

Дегтярев напомнил, что продукция Хабаровского НПЗ поставляется почти по всему Дальнему Востоку: в Хабаровский край, Приморье, Амурскую, Магаданскую области, Камчатский край.

Как сообщалось, ННК вложит 41 млрд рублей в модернизацию Хабаровского НПЗ. Компания планировала ее на протяжении последних нескольких лет. Сообщалось, что проектная мощность предприятия может вырасти с 5 до 10-15 млн тонн за счет строительства комплекса глубокой переработки нефти (КГПН), а также реорганизации существующей инфраструктуры.

Исторически на Дальнем Востоке недостаток нефтеперерабатывающих мощностей: здесь действуют всего два НПЗ (Комсомольский "Роснефти" и Хабаровский ННК), а перевозка топлива из Центральной и Восточной Сибири повышает стоимость топлива из-за логистического плеча и ставки железнодорожных тарифов. В связи с этим правительством введено субсидирование железнодорожного тарифа при перевозке топлива в ДФО.

Хабаровский НПЗ ННК Хабаровский край Михаил Дегтярев Роснефть Комсомольский НПЗ
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