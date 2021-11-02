Источник сообщил, что книга заявок на IPO "Делимобиля" переподписана

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Книга заявок в рамках IPO холдинговой компании каршеринга "Делимобиль" переподписана, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом сделки.

Закрытие книги заявок запланировано на вечер вторника, ценовой диапазон сделки пока не менялся, он составляет $10-12 за одну ADS.

В рамках IPO Delimobil Holding S.A. планирует разместить 20 млн ADS, каждая из которых соответствует двум обыкновенным акциям. Если андеррайтеры IPO полностью реализуют предусмотренный для них опцион, то объем размещения увеличится до 23 млн ADS (соответствует 46 млн акций).

Ценовой диапазон размещения был объявлен в прошлый понедельник, уже на следующий день организаторы сообщили инвесторам, что книга заявок подписана на весь объем предложения.

Совместными букраннерами размещения выступают BofA Securities, Citigroup Global Markets, "ВТБ Капитал", а также Renaissance Securities, Sber CIB и Banco Santander S.A.

Исходя из ценового диапазона и количества размещаемых акций, компания в рамках IPO может привлечь $200-240 млн или $230-276 млн в случае реализации опциона, а free float составит от 26,3% до 29,1%. В обращении по итогам сделки будет 152 млн акций (сейчас 112 млн) или 158 млн при реализации опциона андеррайтеров.

Капитализацию всей компании, исходя из ценового диапазона и количества акций в обращении после IPO, можно оценить в диапазоне от $760 млн до $912 млн (без опциона андеррайтеров).

IPO планируется провести на NYSE, бумаги будут торговаться под тикером DMOB. Также компания получила допуск к торгам ADS на "Мосбирже".

"Делимобиль" работает с 2015 года и сейчас доступен в 11 городах России. Под брендом Anytime Prime в РФ развивается сервис аренды автомобилей по подписке. Проекты объединены в холдинговую компанию Delimobil Holding S.A.

Основным бенефициаром холдинга является основатель каршеринга "Делимобиль" и фонда Mikro Kapital Group Винченцо Трани - через фонды секьюритизации MK Impact Finance (37,96%), Mikro Fund (16,89%), а также юрлицо D-Mobility Worldwide A.s. (13,37%). У аффилированной с "ВТБ Капиталом" компании Nevsky Property Finance Ltd. - 13,39% холдинга.