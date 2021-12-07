VEON решил продать башенные активы в Пакистане, Бангладеш и на Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вслед за продажей башен в России телекоммуникационный холдинг VEON объявил, что планирует продать башенные активы в Пакистане, Бангладеш и на Украине.

Предполагается, что башенный актив в Пакистане может быть продан до конца 2022 года, в Бангладеш в 2022-2023 годах, на Украине - в течение 2023 года. Деталей о потенциальных покупателях и стоимости активов компания не раскрыла.

1 декабря стало известно, что VEON закрыл сделку по продаже башенного бизнеса в России. ПАО "Вымпелком" продал 100% "Национальной башенной компании" "Сервис-Телекому". Сумма сделки составила $957 млн, VEON при закрытии сделки получил транш в $872 млн. Остатки платежа будут выплачиваться в течение трех лет.