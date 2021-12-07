Поиск
Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

VEON решил продать башенные активы в Пакистане, Бангладеш и на Украине

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Вслед за продажей башен в России телекоммуникационный холдинг VEON объявил, что планирует продать башенные активы в Пакистане, Бангладеш и на Украине.

Предполагается, что башенный актив в Пакистане может быть продан до конца 2022 года, в Бангладеш в 2022-2023 годах, на Украине - в течение 2023 года. Деталей о потенциальных покупателях и стоимости активов компания не раскрыла.

1 декабря стало известно, что VEON закрыл сделку по продаже башенного бизнеса в России. ПАО "Вымпелком" продал 100% "Национальной башенной компании" "Сервис-Телекому". Сумма сделки составила $957 млн, VEON при закрытии сделки получил транш в $872 млн. Остатки платежа будут выплачиваться в течение трех лет.

VEON Вымпелком Украина Пакистан Бангладеш

Новости по теме

Новости

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Минстрой пожаловался на нехватку денег на расселение ветхих домов

Конкурс красоты экосистем в борьбе за клиента и его данные. Обобщение

Путин подписал закон о федеральном бюджете на трехлетку

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

Путин ждет от кабмина предложений по поставкам 10 млрд куб. м газа "Роснефти" в Европу

"Газпром" купил на торгах три газовых участка в Якутии, многократно взвинтив цены

Расчетный банк WebMoney по предписанию ЦБ РФ приостановил ряд операций

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

ЕСПЧ удовлетворил иски нелегалов, требовавших не выдворять их из ЕС в Белоруссию

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Выдохнули, но не расслабились - участники рынка обсудили ситуацию с "Роснано". Обзор

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение

Российский авторынок заканчивает год на депрессивной ноте. Обобщение
Пандемия коронавируса

В МВФ увидели риски для мировой экономики в появлении новых штаммов COVID

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });