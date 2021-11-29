Создатель электрокара Zetta после возбуждения уголовного дела выплатил зарплаты

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Производитель российского электромобиля Zetta, тольяттинское ООО "Зетта", погасил долги по зарплатам перед сотрудниками после того, как глава компании Денис Щуровский стал фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба прокуратуры Самарской области.

В марте 2021 года опытный образец электрокара показали главе Минпромторга Денису Мантурову, тогда сообщалось, что серийное производство еще не было налажено.

Позднее прокуратура Центрального района Тольятти выяснила, что сотрудники ООО "Зетта" не получали зарплату с июля. После прокурорской проверки на Щуровского завели уголовное дело по части 2 статьи 145.1 УК (невыплата заработной платы).

Прокуроры выяснили, что долги по зарплатам перед 42 сотрудниками в общей сложности составляли около 3,8 млн рублей, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства. Сейчас этот долг погашен.

Щуровский не стал комментировать ситуацию.

Весной, прокатившись на Zetta, Мантуров отметил, что управлять электрокаром достаточно комфортно, но еще нужно "поработать над шумоизоляцией и интерьером". Он тогда же сказал, что серийное производство электрокара, НИОКР для которого субсидировал Минпромторг, может быть запущено уже в 2021 году. С тех пор об этом не сообщалось.

При этом Щуровский и неназванный федеральный чиновник осенью 2020 года говорили "Ведомостям", что "Зетте" не удалось получить льготный заем в 100 млн рублей от ФРП, и уже на тот момент было неясно, удастся ли проекту найти инвестора.

Zetta по состоянию на 2019 год позиционировался как проект компактного трехдверного электромобиля стоимостью 450 тысяч рублей в базовой комплектации - с передним приводом. Щуровский в том же году говорил "Интерфаксу", что в проект уже вложено 450 млн рублей, и его общая стоимость предварительно оценивается в 550 млн рублей.

Компания заявляла о планах выйти на продажи в объеме 10-15 тысяч электромобилей в год. "Пессимистичный прогноз - 10 тысяч машин в год. С учетом роста интереса к "зеленой" энергии мы можем к 2023 году выйти на 15 тысяч машин в год", - говорил Щуровский.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Зетта" зарегистрировано в сентябре 2016 года, в 2017 году стало резидентом ТОР "Тольятти". 25% в уставном капитале предприятия принадлежит его генеральному директору Денису Щуровскому, еще 25% - тольяттинскому предпринимателю Вальдемару Вагнеру, остальные 50% - самому ООО.