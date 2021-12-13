"Европлан" отложит IPO до лета 2022 года

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Лизинговая компания "Европлан" может провести первичное размещение акций во второй половине 2022 года, сообщили "Интерфаксу" три источника на финансовом рынке.

По данным двух из них, IPO может пройти летом или осенью следующего года. Один из источников полагает, что "Европлан" успеет провести размещение в июне 2022 года.

Ранее источники, близкие к "Европлану", говорили агентству, что IPO запланировано на осень 2021 года, затем - что его отложили до начала 2022 года.

Холдинг "Сафмар финансовые инвестиции" в середине апреля объявил, что рассматривает возможность подготовки своей "дочки" к потенциальному первичному публичному размещению акций в зависимости от рыночной конъюнктуры.

"Ранее мы (холдинг SFI) заявляли, что рассматриваем возможность потенциального IPO "Европлана" при благоприятных рыночных условиях, но не называли ни конкретных сроков возможного размещения, ни других его параметров. Ситуация на данный момент не поменялась", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе SFI 13 декабря.

В июне лизинговая компания сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО. В середине августа Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций "Европлана". Допэмиссия включает 115 млн 294 тыс. 117 обыкновенных акций, которые будут размещены по открытой подписке. В настоящее время уставный капитал ЛК "Европлан" составляет 120 млн рублей, он разделен на 120 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Таким образом, уставный капитал компании будет увеличен на 96%.

"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга. Единственный акционер ПАО "ЛК "Европлан" - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "Сафмар финансовые инвестиции"). "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах РФ.

Лизинговая компания ранее уже имела публичную историю. В декабре 2015 года ПАО "Европлан" в рамках IPO разместило 25% минус одна акция по верхней границе ценового диапазона - 570 рублей, объем привлеченных средств составил 3,274 млрд рублей (13,1 млрд рублей - оценка компании). Продавцом выступал Europlan Holdings Ltd (Кипр), на 100% контролируемый бизнесменом Микаилом Шишхановым. В июне 2017 года была проведена реорганизация ПАО "Европлан": лизинговая компания "Европлан" была выделена в отдельное юрлицо, а сам холдинг переименован в "Сафмар финансовые инвестиции", а потом в SFI.

SFI - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний. Акционерами холдинга являются его 100%-ные "дочки" - Weridge Investments Limited (34,3%) и Barigton Holdings Limited (19,9%). Три компании бизнесмена Саида Гуцериева владеют 30,4% в холдинге: Lanbury Trading Limited принадлежит 18,6%, АО "Даглис" - 10%, ООО "Управление технологий и инноваций" - 1,8%. Страховой компании "ВСК" принадлежит 2,96% в холдинге, сам холдинг владеет 1,7% казначейских акций. Коэффициент free float SFI составляет 10,83%.

SFI владеет 11,1% обыкновенных акций "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10,37% в ПАО "М.Видео", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.