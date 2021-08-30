Источники узнали о переносе IPO "Европлана" на начало 2022 года

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Лизинговая компания "Европлан" ("дочка" "Сафмар финансовые инвестиции") перенесла проведение первичного размещения акций на "Московской бирже" на первую половину следующего года, сообщили "Интерфаксу" несколько источников, знакомых с планами компании и ее акционера.

Ранее источники, близкие к компании, говорили агентству, что IPO запланировано на осень 2021 года. Официально о том, что "Сафмар финансовые инвестиции" рассматривает возможность подготовки своей "дочки" к потенциальному первичному публичному размещению акций в зависимости от рыночной конъюнктуры, холдинг объявил в середине апреля.

"Ранее мы (холдинг SFI) заявляли, что рассматриваем возможность потенциального IPO "Европлана" при благоприятных рыночных условиях, но не называли ни конкретных сроков возможного размещения, ни других его параметров. Ситуация на данный момент не поменялась", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе холдинга 30 августа.

"Автолизинг, как свидетельствует аналитика Эксперт РА, по итогам первого полугодия 2021 года вновь показал рост (+73% - "Эксперт РА"), и "Европлан" остается лидером этого рынка - одним из самых успешных наших активов", - добавили в компании.

В июне лизинговая компания сменила организационно-правовую форму с АО на ПАО. А в середине августа Банк России уже зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций "Европлана". Допэмиссия включает 115 млн 294 тыс. 117 обыкновенных акций, которые будут размещены по открытой подписке. В настоящее время уставный капитал ЛК "Европлан" составляет 120 млн рублей, он разделен на 120 млн обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Таким образом, уставный капитал компании будет увеличен на 96%.

Однако в конце июня Евросоюз ввел четвертый пакет санкций в связи с ситуацией в Белоруссии. В списке оказался и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Ограничительные меры против него вводятся за поддержку официального Минска. Попадание в этот список означает, что активы, которыми владеет или которые контролирует Гуцериев, подлежат замораживанию, а сам он теряет право въезжать на территорию ЕС. К тому же гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства, включенным в этот санкционный список лицам.

Санкции против Михаила Гуцериева, введенные ЕС, не затрагивают компанию "Сафмар финансовые инвестиции", ранее сообщал сам холдинг со ссылкой на заключения нескольких ведущих мировых юридических фирм. "Михаил Гуцериев не владеет долей участия в "Сафмар финансовые инвестиции" и не контролирует холдинг или его дочерние предприятия. Обоснование включения Михаила Гуцерива в санкционный список содержит отсылку к бренду "Сафмар". Однако использование холдингом данного бренда не означает наличия контроля над ним со стороны Михаила Гуцериева и не указывает на факт владения им долей в "Сафмар финансовые инвестиции", - отмечалось в сообщении компании.

Основным владельцем "Сафмар финансовые инвестиции" является сын Михаила Гуцериева - Саид Гуцериев. Бизнесмен еще в начале 2019 года продал свою долю Саиду.

"Европлан" был создан в 1999 году и является лидером российского автолизинга. Единственный акционер ПАО "ЛК "Европлан" - инвестиционный холдинг SFI (ПАО "Сафмар финансовые инвестиции"). "Европлан" оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. Региональная сеть компании насчитывает 83 офиса во всех федеральных округах.

Лизинговая компания ранее уже имела публичную историю. В декабре 2015 года ПАО "Европлан" в рамках IPO разместило 25% минус одна акция по верхней границе ценового диапазона - 570 рублей, объем привлеченных средств составил 3,274 млрд рублей (13,1 млрд рублей - оценка компании). Продавцом выступал Europlan Holdings Ltd (Кипр), на 100% контролируемый бизнесменом Микаилом Шишхановым. В июне 2017 года была проведена реорганизация ПАО "Европлан": лизинговая компания "Европлан" была выделена в отдельное юрлицо, а сам холдинг переименован в "Сафмар финансовые инвестиции".

Сейчас "Сафмар финансовые инвестиции" владеет 11,1% в "Русснефти" (1,5% напрямую и 9,6% через Weridge Investments Limited), 49% акций страховой компании "ВСК", 100% лизинговой компании "Европлан", 10% в ПАО "М.Видео", 100% в небольшом НПФ "Моспромстрой-Фонд" и в "Директ кредит центр", а также 51% в облачном сервисе гейминга GFN.RU.