SFI подумает об IPO страховщика ВСК в перспективе нескольких лет

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Акционер группы ВСК, инвестиционный холдинг SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рассматривает возможность выведения страховщика на биржу в перспективе нескольких лет, сообщил заместитель гендиректора - финансовый директор SFI Олег Андриянкин в ходе трансляции на канале SmartLab.

"Мы готовы будем рассмотреть (выведение ВСК на IPO - ИФ) как акционер. Поскольку здесь есть два акционера: мажоритарный - Сергей Цикалюк (владеет 51% в ВСК - ИФ). Вместе сядем и подумаем. Это перспектива, я думаю, нескольких лет", - сказал Андриянкин.

Он также отметил, что форсировать вывод страховщика на биржу SFI не планирует и хочет подождать, когда бизнес компании вырастет и в целом сложится конъюнктура для этого.

Страховой сектор почти не представлен на российском фондовом рынке. В 2021 году IPO провела СК "Ренессанс страхование".

"Вы видели, как раз пару лет назад, размещение одной из страховых компаний. Давайте посмотрим на динамику котировок. Мы, честно говоря, не хотим такого повторить. Я думаю, что мы заточены здесь больше на успех, и как только мы увидим, что все предпосылки для этого успеха сложились, мы эту идею реализуем", - сказал представитель SFI.

Принимая в будущем решение о размещении, нужно будет учитывать долю ВСК на рынке, дивидендную историю, регуляторную среду: "насколько компания себя будет комфортно чувствовать во всех этих и ограничениях и возможностях, которые будет предоставлять рынок", заявил топ-менеджер.

В группу ВСК входят страховая компания ВСК, "ВСК Линия жизни", СК "Интери". ВСК занимает восьмое место среди страховщиков по общему сбору премий за 2022 год по данным Банка России. Объем собранных премий по итогам прошлого года оказался на уровне 89,8 млрд рублей, объем выплат - 36,6 млрд рублей. Доля ВСК на рынке составляет 4,9%.

ПАО "ЭсЭфАй" - публичный инвестиционный холдинг. 57,3% его акций принадлежит российской компании ООО "ЭсЭфАй Трейдинг", на 100% косвенно контролируемой SFI, еще 42,7% - другим акционерам (в том числе 10,7% акций, которые находятся в свободном обращении).

Холдингу принадлежит 100% лизинговой компании "Европлан", 49% в страховой компании ВСК, 51% в "Регион Эстейт", которая развивает игровой сервис GFN.RU. SFI также владеет 11,2% акций "Русснефти" и 10,4% акций ритейлера "М.Видео".