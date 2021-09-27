Глава Минэкономразвития потребовал, чтобы зеленые проекты не вызывали роста цен

Москва. 27 сентября. INTERFAX.RU - Реализация "зеленых" проектов не должна дополнительно раскачивать ситуацию с ростом цен на товары на фоне повышенной мировой инфляции, сообщил министр экономического развития Максим Решетников на совещании с правительством Сахалинской области по климатическому эксперименту, который планируют в этом регионе.

"Самый важный момент, что нас волнует при такой жесткой системе углеродного регулирования, - цена вопроса: кто и как за это заплатит, сколько это будет стоить. Не секрет, в том числе и на международном уровне, что сейчас тема сокращения выбросов (парниковых газов - ИФ) и достижения углеродной нейтральности является крайне популярной. Но в тоже время мало кто реально обсуждает - сколько это будет стоить, и какой потребитель за это все заплатит. В конечном итоге за все платит потребитель", - отметил министр.

"То, что мы видим сейчас, например, на европейском рынке газа, - не что иное, как плата за вот этот форсированный переход к климатической повестке, за форсированный вывод из эксплуатации угольной генерации, что в общем оставило многие страны без альтернативы. И в результате они столкнулись с тем, с чем столкнулись. И в конечном итоге за все это заплатит потребитель", - привел пример Решетников.

Он призвал чиновников аккуратно просчитывать все варианты и учитывать их бюджетные последствия.

"У нас была и идет достаточно серьезная дискуссия о том, что бюджетная нагрузка на предприятия и отрасли тоже должна учитываться при распределении квот (на выбросы парниковых газов - ИФ)", - отметил он.

По его словам, в ходе сахалинского эксперимента по снижению выбросов СО2, достичь углеродной нейтральности в регионе планируют к 2026 году, при этом "регион значительную часть нагрузки берет на себя в таких сферах как ЖКХ, транспорт".

Система стандартов, которая позволит реализовывать в России "зеленые" проекты, практически сформирована, в федеральный закон о выбросах парниковых газов внесут поправки, отметил Решетников. Этот закон "предполагает мягкое регулирование", которое состоит из двух элементов - обязательной углеродной отчетности, начиная уже со следующего года, и реализации климатических проектов. Он пояснил, что появляются понятия углеродного следа продукции, углеродных единиц, и "появится возможность такие проекты реализовывать".

На прошлой неделе федеральное правительство утвердило систему таксономии "зеленых" проектов, которые будут соответствовать европейским подходам.

"У нас на сегодня практически полностью сформирована система стандартов, которая позволит реализовать углеродные проекты. Последний стандарт будет утвержден в ближайшие месяцы. Мы до середины ноября поставили задачу Росстандарту. Все процессы идут. Мы уже в первом квартале (2022 года - ИФ) сможем начать процесс верификации всех климатических проектов по российским стандартам, которые сделаны на основе международных признанных стандартов", - рассказал Решетников.

"После этого мы запускаем процесс признания всей нашей системы на международном уровне. И в конце 2023 года мы должны получить российскую систему аккредитации, признанную на международном уровне. Все планы на эту тему сверстаны, задачи поставлены, все органы власти включились в эту работу. Работа координируется и контролируется правительством РФ", - добавил он.

При правительстве по этому направлению создана большая межведомственная рабочая группа, которую возглавляет первый вице-премьер Андрей Белоусов. "Главная наша задача - добиться международной системы признания углеродных единиц с тем, чтобы борьба с сокращением (выбросов - ИФ) СО2 и борьба с потеплением (глобальным потеплением климата - ИФ) шла там, где это наиболее эффективно и теми технологиями, которые наиболее эффективно делают", - подчеркнул Решетников.

В правительство, по его словам, внесен законопроект по сахалинскому эксперименту, который вводит особую систему регулирования, "связанную с квотированием выбросов (СО2 - ИФ), с системой торговли квот, с системой в том числе стимулирования и штрафов, когда мы будем говорить хозяйствующим субъектам, которые обязаны будут в эти квоты вписаться и обязаны будут их выполнить".

Решетников также сообщил, что "нет задачи вводить штрафы мгновенно, и это должно быть отложенным механизмом".

"Мы, обсуждая с компаниями, договорились, что это будет в конце 2024-2025 годов. Задача штрафов - не деньги в бюджет собрать, а поставить какую-то предельную величину. Чтобы не получилось, как у нас иногда бывает: проще заплатить штраф, откупиться, пусть государство само разбирается. Мы эту систему не для этого создаём, а чтобы сделать рыночную систему, где государство исключительно роль регулятора бы выполняло. Компании сами должны это реализовывать наиболее эффективным способом", - заявил он.