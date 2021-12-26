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Авиакомпании США продолжили отменять рейсы в связи с нехваткой экипажей из-за пандемии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В минувшую субботу несколько крупнейших авиакомпаний США отменили почти 1 тыс. авиарейсов, объяснив это кадровыми проблемами, связанными с распространением COVID-19, сообщило агентство Associated Press (АР) со ссылкой на данные сайта FlightAware, который отслеживает полеты самолетов.

"Нехватка персонала из-за распространения штамма коронавируса "омикрон" по-прежнему приводит к отменам рейсов, и неясно, когда авиакомпания сможет возобновить работу в нормальном режиме", - заявила представитель United Airlines Мэдди Кинг.

В пятницу - в канун католического Рождества - были отменены 690 рейсов. Авиакомпании уже объявили об отмене более 250 рейсов в воскресенье.

Отмены авиарейсов пришлись на пиковый период праздничных перевозок. В результате, как пишет АР, в ряде аэропортов возник хаос из-за длинных очередей к стойкам регистрации и кассам тех авиакомпаний, которые продолжили осуществлять полеты.

В последние дни в Соединенных Штатах резко возросло число случаев заражения штаммом коронавируса "омикрон". Президент США Джо Байден назвал этот штамм доминирующим в стране.

"Омикрон" теперь доминирует в стране, это произошло очень быстро", - заявил американский лидер в ходе обращения к нации во вторник.

В понедельник американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщили, что по состоянию на начало нынешней недели случаи заражения "омикроном" составляли 73,2% от всех случаев COVID-19. В некоторых районах восточного побережья страны этот показатель достиг 90%. Неделей ранее он в целом по США составлял 12,6%.

По данным американского университета Джонса Хопкинса, по состоянию на утро воскресенья в США с начала пандемии было выявлено более 52 млн инфицированных COVID-19, число смертельных случаев о вязанных с вирусом заболеваний превысило 816 тысяч.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Мэр Лондона отменил праздничные мероприятия на Трафальгарской площади из-за резкого увеличения числа случаев заражения штаммом "омикрон"
Хроника 09 января 2020 года – 26 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
США коронавирус

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