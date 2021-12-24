United Airlines и Delta Air отменили десятки рейсов из-за "омикрона"

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Авиакомпании United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. сообщили, что отменили десятки рейсов 24 декабря в том числе из-за опасений столкнуться с нехваткой персонала в связи со скачком заболеваемости COVID-19.

По данным FlightAware, 24 декабря United Airlines отменила 136 рейсов или 7% от общего числа запланированных, 25 декабря будут отменены 28 рейсов перевозчика. United Airlines сообщила, что отменяет рейсы превентивно, чтобы свести к минимуму риски внезапной отмены рейсов в последнюю минуту из-за того, что пилоты и бортпроводники заразились коронавирусом и не могут работать.

"Скачок числа случаев заражения штаммом "омикрон" в США на этой неделе напрямую сказывается на наших полетных экипажах", - заявили в United Airlines.

Delta Air объяснила свое решение отменить 90 рейсов в пятницу последствиями распространения "омикрона", а также плохим прогнозом погоды для ряда регионов.

Alaska Air Group Inc. - отменила 17 рейсов в четверг и планирует еще больше сократить график полетов в ближайшие дни.