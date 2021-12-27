Производитель грузовиков Iveco выделится из CNH Industrial в январе 2022 г.

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Итальянский производитель грузовых машин Iveco Group будет выделен в самостоятельную компанию из международной промышленной группы CNH Industrial N.V. 1 января 2022 года.

Как сообщается в пресс-релизе CNH Industrial, акции Iveco будут торговаться на фондовой бирже в Милане с 3 января.

Согласно условиям соглашения, акционеры CNH Industrial получат одну акцию Iveco за каждые пять обыкновенных акций CNH Industrial.

После завершения выделения CNH Industrial будет принадлежать порядка 27% капитала Iveco и 42,5% голосов.

CNH Industrial объявила о планах по выделению Iveco два года назад на фоне проводимой реорганизации бизнеса. После закрытия сделки CNH Industrial сосредоточится на бизнесе по производству сельскохозяйственного оборудования и строительной техники.

В прошлом месяце Iveco, специализирующаяся также на производстве военных автомобилей и трансмиссий, сообщила о планах и прогнозах развития бизнеса в рамках самостоятельной компании до 2026 года.

Компания ожидает, что ее выручка к этому времени будет составлять 16,5-17,5 млрд евро по сравнению с 11,8 млрд евро, полученными в 2019 году. Годовые темпы роста выручки в следующие 5 лет прогнозируются в размере 5%. Скорректированная чистая прибыль к 2026 году, как ожидается, будет на уровне 600-800 млн евро против 300 млн евро в 2019 году.

Котировки акций CNH Industrial растут на 2% в ходе торгов в Милане в понедельник.